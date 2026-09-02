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Bakan Çiftçi Kızılay'a kan bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Prof. Dr. Haluk Görgün ve Ali Fidan ile Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu; imkânı olanları destek olmaya davet etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Çiftçi Kızılay'a kan bağışında bulundu

Bakan Çiftçi Kızılay'a kan bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile birlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Bağışın mesajı:

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." ifadelerine yer verdi.

Çiftçi paylaşımında ayrıca, "Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz" diyerek bağışın hem bireysel hem toplumsal önemine vurgu yaptı ve imkânı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.

Etkinlik, adı geçen yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi; bağışın Kızılay'ın kan stoklarına katkı sağlaması amaçlandı.

Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışında bulundu

Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışında bulundu

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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