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Trump'tan Hürmüz Boğazı'na 'Trump Boğazı' önerisi

Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savunarak adını 'Trump Boğazı' yapma fikrini paylaştı; Beyaz Saray paylaşımı da aynı tonu taşıdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

Trump'tan Hürmüz Boğazı'na 'Trump Boğazı' önerisi

Trump'ın Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir öneri paylaştı. Trump, bölgenin kontrolünün artık ABD'de olduğunu öne sürerek boğazın adının değiştirilmesini teklif etti; Beyaz Saray hesabı da paylaşımı destekler nitelikte tekrar etti.

Açıklamanın içeriği:

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika gibi, eskisinden çok daha popüler olurdu'. Mesaj, sosyal medya üzerinden geniş biçimde duyuruldu ve kısa cümlelerle öneri haline getirildi.

Beyaz Saray paylaşımı ve önceki söylemler:

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'Kulağa hoş geliyor' ifadelerine yer verildi. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak gördüğünü söylediğini yinelemişti; bu yeni paylaşım da söz konusu söylemin devamı niteliğinde algılandı.

Olası sonuçlar ve değerlendirme:

Bu tür ifadeler, uluslararası ilişkiler ve deniz yollarının yönetimine dair tartışmaları alevlendirebilir. İsim değişikliği gibi sembolik hamleler, fiili kontrol iddialarının algısını güçlendirme amacını taşıyabilir; ancak böyle bir ad değişikliğinin uluslararası kabul görmesi ve hukuki/fiili yansımaları ayrı meselelerdir. Açıklamanın bölgesel diplomasi ve güvenlik ortamında nasıl karşılanacağı ise izlenecek bir gelişme olarak kalıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, HÜRMÜZ BOĞAZI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA, &quot;ARTIK BURAYI ABD KONTROLÜ...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, HÜRMÜZ BOĞAZI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA, "ARTIK BURAYI ABD KONTROLÜ ALTINDA TUTTUĞUMUZA GÖRE ADINI TRUMP BOĞAZI OLARAK DEĞİŞTİRMELİ MİYİZ?" İFADELERİNİ KULLANDI. BEYAZ SARAY’IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA İSE, "KULAĞA HOŞ GELİYOR" DENİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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