Dolar 48,2917 +0,05%
Euro 55,9885 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.854,94 +0,43%
EUR/USD 1,1589 -0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,09%
--°

Erhürman, Girne faciasının teknik incelemesi için Türkiye heyetini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan yolcu gemisi faciasına ilişkin teknik inceleme yapacak Türkiye heyetini kabul etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Erhürman, Girne faciasının teknik incelemesi için Türkiye heyetini kabul etti

Türkiye heyeti KKTC'de çalışmalara başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin teknik araştırmalar yürütmek üzere Türkiye'den gelen inceleme heyetini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Kabulde, olayın seyrine dair yürütülecek çalışmalar ve teknik araştırma programı ele alındı.

Heyetin görev tanımı ve beklentiler:

Türkiye adına görevlendirilen ekip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler başkanlığındaki heyet olarak belirlenmiş olup, Girne açıklarındaki kazaya ilişkin saha incelemeleri yapacak ve elde edilen bulgular doğrultusunda bir ön rapor hazırlayacaktır. Erhürman kabul sırasında teknik incelemelerle ilgili beklentilerini heyete iletti.

Toplantıya katılan yetkililer:

Kabulde ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Mağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı hazır bulundu. Görüşmede, soruşturmanın koordinasyonu ve izlenecek yöntemler üzerine mutabakata varıldı.

Heyetin çalışmaları tamamlandığında hazırlanacak ön raporun, kazanın teknik sebeplerine ilişkin ilk değerlendirmeleri içermesi ve ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırması bekleniyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN GEMİ FACİASINA İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNMAK VE ÖN RAPOR HAZIRLAMAK AMACIYLA TÜRKİYE’DEN KKTC’YE GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DENİZ KAZALARI İNCELEME DAİRE BAŞKANI DURALİ İŞLER VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde Arpaguş kabulü
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safi Arpaguş bir araya geldi
images

Yerel yönetimler gündemi: Erdoğan Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyes...
images

Iğdır'a döndü: Muhammed Bektaş yeniden il müdürü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutuklandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı