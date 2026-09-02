Erhürman, Girne faciasının teknik incelemesi için Türkiye heyetini kabul etti

Türkiye heyeti KKTC'de çalışmalara başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin teknik araştırmalar yürütmek üzere Türkiye'den gelen inceleme heyetini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Kabulde, olayın seyrine dair yürütülecek çalışmalar ve teknik araştırma programı ele alındı.

Heyetin görev tanımı ve beklentiler:

Türkiye adına görevlendirilen ekip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler başkanlığındaki heyet olarak belirlenmiş olup, Girne açıklarındaki kazaya ilişkin saha incelemeleri yapacak ve elde edilen bulgular doğrultusunda bir ön rapor hazırlayacaktır. Erhürman kabul sırasında teknik incelemelerle ilgili beklentilerini heyete iletti.

Toplantıya katılan yetkililer:

Kabulde ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Mağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı hazır bulundu. Görüşmede, soruşturmanın koordinasyonu ve izlenecek yöntemler üzerine mutabakata varıldı.

Heyetin çalışmaları tamamlandığında hazırlanacak ön raporun, kazanın teknik sebeplerine ilişkin ilk değerlendirmeleri içermesi ve ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırması bekleniyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN GEMİ FACİASINA İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNMAK VE ÖN RAPOR HAZIRLAMAK AMACIYLA TÜRKİYE’DEN KKTC’YE GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DENİZ KAZALARI İNCELEME DAİRE BAŞKANI DURALİ İŞLER VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ.