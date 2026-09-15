Bağlar'da Topraktaş TOKİ'de ilköğretim haftası kutlaması

Program detayları:

Bağlar ilçesindeki Topraktaş TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul yönetimi tarafından hazırlanan tören, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali yardımcısının mesajı:

Konuşmasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ülke, il ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Ayaz, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını vurguladı. Ayaz, 'Geleceğin teminatı olan çocukların, gençlerin yetiştirilmesi devletin ve milletin önceliklerindendir' dedi.

Ayaz, ayrıca şunları söyledi: 'Çünkü güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı, millî ve manevi değerlerine bağlı siz gençlerle mümkün olacaktır.'

Öğretmenlerin rolü ve teşekkür:

Ayaz, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan ve toplumun yarınını şekillendiren rolüne dikkat çekerek, eğitimi 'sadece bilgi verme' olarak görmenin yetersiz olduğunu belirtti ve eğitimin akıllı, nizami ve karakterli bireyler yetiştirmedeki önemini vurguladı.

Programın sonunda Ayaz, tüm öğretmenlere almış oldukları sorumluluklar nedeniyle teşekkür etti ve öğretmenlerin katkısının altını çizdi.

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