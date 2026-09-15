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Mesleki eğitimde yeni dönem: 9. sınıflar sektörle buluştu

Eskişehir'de 9'uncu sınıf meslek lisesi öğrencileri sektör temsilcileriyle söyleşilerde buluşarak uyum, meslek tanıma ve okul-sektör iş birliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mesleki eğitimde yeni dönem: 9. sınıflar sektörle buluştu

Mesleki eğitimde yeni dönem: 9. sınıflar sektörle buluştu

Eskişehir'de meslek liselerine yeni başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen söyleşi programlarında sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Etkinlik, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı bu hafta içinde gerçekleştirildi ve il genelinde eğitim-öğretim sürecine ilişkin kısa süreli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, kentte yaklaşık 147 bin 292 öğrenci ve 12 bin 354 öğretmen için yeni dönem başladı.

Programın amacı:

Söyleşilerde öncelikli hedef, 9'uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemekti. Katılımcılara mesleki eğitim alanlarını yakından tanıtmak, öğrencilerin mesleki yönelimlerini güçlendirmek ve okul aidiyetini artırmak için tasarlanan programlarda uyum, meslek tanıma ve aidiyet öne çıkarıldı.

Söyleşilerde neler konuşuldu:

Öğrenciler, sektör temsilcilerinden iş dünyasının beklentileri, mesleki gelişim yolları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı. Sektör temsilcileri ise kendi mesleki tecrübelerini ve sektöre girişte dikkat edilmesi gereken noktaları öğrencilerle paylaştı. Görüşmeler, öğrencilerin mesleki eğitimle ilgili farkındalığını artırmayı ve sahadan doğrudan bilgi edinmelerini sağlamayı amaçladı.

Gerçekleştirilen buluşmalar aracılığıyla hem öğrenci hem de okul düzeyinde mesleki eğitim algısının güçlendirilmesi ve okul-sektör iş birliğinin geliştirilmesi hedeflendi; bu sayede öğrencilerin eğitim sürecinden beklentileri ile sektör ihtiyaçları arasında köprü kurulması planlanıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE MESLEK LİSELERİNE YENİ BAŞLAYAN 9&#039;UNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SEKTÖR...

ESKİŞEHİR'DE MESLEK LİSELERİNE YENİ BAŞLAYAN 9'UNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA SÖYLEŞİ PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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