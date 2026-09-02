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Kadooğlu Yağ Foodist İstanbul 2026'da yeni ihracat bağlantılarıyla dikkat çekti

Kadooğlu Yağ, Foodist İstanbul 2026'da geniş ürün portföyü ve yeni ikili görüşmelerle uluslararası pazardaki büyüme hedeflerini pekiştirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadooğlu Yağ Foodist İstanbul 2026'da yeni ihracat bağlantılarıyla dikkat çekti

Kadooğlu Yağ Foodist İstanbul 2026'da öne çıktı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Foodist İstanbul 2026, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla açıldı. Etkinlik, gıda sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getirirken, Kadooğlu Yağ standı hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuar katılımı ve ürün sunumu:

Kadooğlu Yağ, fuarda ziyaretçilere ayçiçek yağı, mısır yağı, zeytinyağı, margarin ve endüstriyel yağ gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesini sundu. Ambalaj çeşitliliği ve kalite standartlarına vurgu yapılan sergileme, bakanlar, yabancı alım heyetleri ve sektör temsilcileri tarafından yakından incelendi. Standda yapılan sunumlarda ürünlerin farklı kullanım alanları ve profesyonel mutfaklara yönelik çözümleri öne çıkarıldı.

İhracat stratejisi ve ekonomik katkı:

Kadooğlu Yağ İhracat Satış Direktörü İhsan Mert, fuarın uluslararası pazar dinamiklerini değerlendirmek ve yeni iş ortaklıkları kurmak açısından verimli geçtiğini belirtti. Mert, şirketin entegre tesis kapasitesi ve üretim kalitesiyle ayçiçek, mısır ve zeytinyağı ile endüstriyel çözümleri dünya sofralarına ulaştırdığını, bunun ülkeye sağladığı katma değer, büyüyen ihracat hacmi ve istihdama katkıyla milli ekonomiye destek verdiğini ifade etti.

Fuarda gerçekleştirilen yeni ikili görüşmeler ve kurulan ihracat bağlantıları, Kadooğlu Yağ'ın küresel pazarda büyüme hedeflerine yönelik somut adımlar attığını gösterdi. Şirketin standı, hem ticari iş birlikleri hem de marka bilinirliğinin güçlendirilmesi açısından etkinlik boyunca önemli temaslara sahne oldu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT İLE TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’NIN KATILIMIYLA TÜYAP FUAR VE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT İLE TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’NIN KATILIMIYLA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇAN FOODİST İSTANBUL 2026, GIDA SEKTÖRÜNÜN DEVLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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