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Erzurum'a 255 milyon liralık yatırım: Horasan Gerek Barajı tarımı canlandıracak

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Horasan Gerek Barajı'na 255 milyon liralık yatırım açıklayarak 4 bin 50 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacağını duyurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Erzurum'a 255 milyon liralık yatırım: Horasan Gerek Barajı tarımı canlandıracak

Horasan Gerek Barajı ile Erzurum'da sulama hamlesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un Horasan ilçesinde hayata geçirilecek Horasan Gerek Barajı yatırımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında projenin bölgenin tarımsal kapasitesini artıracağını belirtti.

projenin teknik özellikleri:

Projenin yatırım bedeli 255 milyon TL olarak açıklandı. Baraj, temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde planlanıyor ve tamamlandığında 4 bin 50 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak.

Modern sulama altyapısının kurulmasıyla sulama verimliliğinin yükselmesi, su kullanımının optimize edilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. Bu sayede yöredeki tarımsal üretim deseninde olumlu değişimler bekleniyor.

beklenen ekonomik etki ve üreticiye dönüşü:

Projenin tamamlanmasıyla bölge ekonomisine yıllık olarak 68 milyon lira ilave katkı sağlanması öngörülüyor. Bakan Yumaklı, çalışmanın yerel üreticilere doğrudan destek olacağını vurguladı.

Bakanın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde: "Dadaşlar diyarı Erzurum’da topraklar can suyuna, üreticimiz berekete kavuşuyor. 255 milyon TL yatırım bedeliyle Erzurum’a kazandıracağımız Horasan Gerek Barajı ile şehrimizin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağız. Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip bu eser sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleriyle buluşacak. Ülke ekonomisine her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlayacak proje, bölgemize, Erzurum’umuza ve üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."

Yetkililer projenin ilerleyen aşamalarına ilişkin fizibilite, ihale ve uygulama takvimini açıklamaya devam edecek. Bölge çiftçileri ve yerel paydaşların sürece katılımı, projenin sahadaki başarısı için önem taşıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK GEREK...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK GEREK BARAJI’NIN 255 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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