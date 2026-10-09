Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Evin'in tespiti jandarmayı harekete geçirdi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 Ekim'de Hacılar Beldesi'nde bir ikamete müdahale etti. Aramayı uyuşturucu madde arama köpeği Evin'in verdiği tepki başlattı ve evin bahçesinde arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramada 14 kök kenevir bitkisi ile 9 poşet içinde 1 kilo 240 gram kubar esrar bulundu. Bulunan maddeler olay yerinde tespit edilerek muhafaza altına alındı.

soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında O.A. (64) isimli şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olay, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçirildi ve soruşturma sürdürülüyor.

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE 14 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 1 KİLO 240 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.