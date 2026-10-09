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Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Kırıkkale'de jandarma köpeği Evin'in tepki verdiği Hacılar Beldesi'ndeki evin bahçesinde 14 kök kenevir ve 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 01:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Evin'in tespiti jandarmayı harekete geçirdi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 Ekim'de Hacılar Beldesi'nde bir ikamete müdahale etti. Aramayı uyuşturucu madde arama köpeği Evin'in verdiği tepki başlattı ve evin bahçesinde arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramada 14 kök kenevir bitkisi ile 9 poşet içinde 1 kilo 240 gram kubar esrar bulundu. Bulunan maddeler olay yerinde tespit edilerek muhafaza altına alındı.

soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında O.A. (64) isimli şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olay, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçirildi ve soruşturma sürdürülüyor.

KIRIKKALE&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE...

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE 14 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 1 KİLO 240 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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