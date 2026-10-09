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Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Maltepe Cevizli'de çökmenin yaşandığı 7 katlı binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 01:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

olay yeri ve müdahale:

Olay sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda enkaz altında sismik dinleme cihazlarıyla arama yapıldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti. Ekipler uzun saatler boyunca enkaz altında kalan 3 kişi için yoğun arama yürüttü.

son gelişme:

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Maltepe&#039;deki enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Maltepe'deki enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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