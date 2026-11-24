Bahçeli grup toplantısında terörsüz Türkiye vizyonunu anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında partisinin perspektifini ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Bahçeli, öğretmenlerin nitelikli iş gücü oluşturmadaki rolünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünden hareketle öğretmenlere şükranını dile getirdi.

Eğitim, gençlik ve gelecek perspektifi:

Bahçeli, gençlerin ülke içinde fırsat bulmasının hem bir sorumluluk hem de zorunluluk olduğunu belirtti. Gençlerin geleceklerini yurtdışında aramasını istemediklerini ifade eden lider, "Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir" mesajını verdi. Gençlere seslenerek kısa vadeli heyecanlardan uzak durmalarını, ülke inşasında aktif rol almalarını ve "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedefinin birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

Adalet ve yolsuzlukla mücadele:

Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için siyasi, idari, hukuki ve kültürel reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, adaletin kurumsallaşmasının toplumsal barışı artıracağını kaydetti. Yolsuzlukla mücadeleyi millî bir öncelik olarak gören lider, "Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde, ilk yara alan husus güven olur" uyarısında bulundu ve haksız kazançla, kayırmacılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Bahçeli, bu bağlamda "Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz" ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye: iki aşamalı hedef

Bahçeli, partinin stratejik hedefinden bahsederken "Terörsüz Türkiye’nin ilk eşiği, iç cepheyi tahkim etmek" ifadesini öne çıkardı. Buna göre ilkinin hedefi milli birlik, beraberlik ve iç barışın güçlendirilmesi; ikincisinin ise daha geniş bir coğrafyada, bölgesel ölçekte terörün tasfiyesi ve kalıcı huzurun sağlanmasıdır.

Lider, terörün toplumda yarattığı ayrıştırmaya dikkat çekerek "Terör, emperyalizmin maşasıdır" dedi ve terörün Türk ile Kürt arasına nifak tohumu soktuğunu savundu. Terörle mücadelede devlet politikasının ve milletin ortak çıkarının ön planda tutulması gerektiğini belirtti; bu yaklaşımla atılan adımların hem ülke hem bölge için "umut dolu sonuçlar" doğurduğunu ifade etti.

Bölgesel düzen ve Türkiye’nin rolü:

Orta Doğu’daki kırılgan süreçlere işaret eden Bahçeli, bölgedeki düzenin kurulmasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihsel aklı, devlet geleneği ve coğrafi tecrübesiyle rol oynayabileceğini söyledi. Konuşmasında, terör örgütünün bölgede bazı alanları boşaltmasının ve bu boşaltmanın tespitinin geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye politikasının bölgeye sağlayacağı faydaları; barış, huzur ve kardeşlik ortamının tesis edilmesiyle bölgede on yıllardır süren sarmaldan kurtulmaya katkısı bağlamında değerlendirdi. Ayrıca toplumun enerjisinin iç çatışmalara harcanmasına müsaade edilmeyeceğini, varsa sorunların teşhis ve tedavisinin millet tarafından yapılacağını belirtti.

Milli birlik vurgusu ve toplumsal çağrı

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Bahçeli, "Ne Türk’ün düşmanı Kürt, ne de Alevi’nin düşmanı Sünni’dir" diyerek toplum kesimleri arasında düşmanlık üretmeye karşı çıktı. Siyasetin temel toplumsal meselelerin yükünü omuzlaması gerektiğini; aksi halde sadece sorun konuşup çözüm üretemeyeceğini ifade etti.

Bahçeli, geçmişte millet ve devlet uğruna canlarını vermiş olanların sorumluluğunun taşındığını belirterek, "Büyük ideallerimizi gerçekleştirme yolunda aramızda tefrikaya yer yoktur" sözleriyle ayrışma ve kutuplaşmaya karşı uyarıda bulundu. İç cepheyi tahkim etme çağrısını yineliyor; binlerce yıllık kardeşlik hukuku temelinde birlikte, güçlü yarınlara ulaşma hedefini vurguluyor.

Özetle: Bahçeli'nin konuşması, eğitim ve gençliğe atfedilen önceliklerden adalet ve yolsuzlukla mücadeleye, terörle mücadelede iki aşamalı stratejiden bölgesel düzen vizyonuna kadar uzanan bir çerçeve sundu. Mesajın merkezinde ise iç birlik, hukuka bağlılık ve bölgesel barışa katkı yatıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye’nin ikinci eşiği, terörsüz bölgedir"