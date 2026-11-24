Honaz belediye başkanı bahçesinde hasat yaptı:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kendi bahçesinde cennet elması hasadı gerçekleştirdi. Hasat sezonunun sonlarına yaklaşıldığını belirten Kepenek, bu yılın verimli geçtiğini ancak üreticilerin fiyat konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

başkanın açıklamaları:

Başkan Kepenek, hasat sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Cennet elması sezonunda artık sonlara yaklaşıyoruz. Bugün kendi bahçemizin hasadını yapıyoruz. Hasadımızın 10’uncu günündeyiz. Çok bereketli, güzel bir sezon oldu. Ancak fiyatlarda biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Allah önümüzdeki yıla daha bereketli, daha güzel sezonlar nasip etsin. Bütün çiftçilerimize bereketli, kazasız ve belasız bir sezon diliyorum".

üreticilere yönelik mesaj:

Kepenek, sözlerinde üreticilerin yaşadığı fiyat sıkıntısına dikkat çekti ve önümüzdeki sezonlara dair temennilerini yineledi. Başkanın vurguladığı gibi 10’uncu günündeyiz ifadesi, hasat döneminin ilerlediğine işaret etti; Kepenek, çiftçilere kazasız, belasız ve bereketli bir sezon diledi.

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, KENDİ BAHÇESİNDE CENNET ELMASI HASADI GERÇEKLEŞTİRDİ. HASAT SEZONUNUN SONLARINA YAKLAŞILDIĞINI BELİRTEN KEPENEK, BU YILIN BEREKETLİ GEÇTİĞİNİ ANCAK ÜRETİCİLERİN FİYAT KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞADIĞINI İFADE ETTİ.