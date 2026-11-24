okulun engelsiz önderi:

Yavuz Samed Demirel, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Bolvadin Şehit Carullah Kalkan Ortaokulu'nda görev yapan 29 yaşında bir öğretmen. Üç kardeşin en küçüğü olan Demirel, meslek aşkı ve kararlılığıyla hem öğrencilerine hem de meslektaşlarına örnek oluyor. Okulda 3 yıldır görev yapan Demirel, her sabah kendi aracıyla gelerek okul bahçesinde akülü sandalyesine geçiyor ve ders ziliyle birlikte sınıflara büyük bir heyecanla giriyor.

günlük rutini ve sınıf içi iletişimi:

Demirel'in günlük ritüeli, ulaşımını kendi aracıyla sağlaması ve sonrasında akülü sandalyesine geçerek derslere katılması üzerine kurulu. Bu düzen, kendisinin engellerin eğitim aşkına mani olamayacağını göstermesinin somut bir örneği olarak görülüyor. Öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve sıcak yaklaşım, okul içinde takdirle karşılanıyor; sınıf içindeki motivasyonunu özellikle öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek üzerine şekillendiriyor.

öğretmenlik anlayışı ve 24 Kasım mesajı:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Demirel, mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını belirtti. 2023 yılından bu yana öğretmenlik mesleğini icra ettiğini ifade eden Demirel, şunları söyledi: "Burada öğrencilerimizle güzel eğitim öğretim yıllarına başlayıp tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için elimizden geldiğince çabalıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizin, kendi ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimin, okulumuzdaki ve diğer okullardaki çalışma arkadaşlarım ile tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."

BOLVADİN İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 29 YAŞINDAKİ BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRETMEN YAVUZ SAMED DEMİREL, AZMİ VE MESLEK AŞKIYLA HEM ÖĞRENCİLERİNE HEM DE MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK OLUYOR