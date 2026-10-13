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Bahçeli'den grup toplantısında partiye yönelik açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu; kürsüde partililere seslendi ve parti tutumuna vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Elif Demir

Bahçeli'den grup toplantısında partiye yönelik açıklama

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

konuşmanın genel çerçevesi:

Toplantıda Bahçeli'nin kürsüye çıkarak partililere hitap ettiği bildirildi. Konuşmada partinin duruşuna ilişkin vurgu yapıldığı ifade edildi.

toplantının önemi:

Grup toplantıları, parti içi iletişim ve karar alma süreçleri açısından takip edilen platformlar arasında yer alıyor; bu tür konuşmalar partinin güncel tutumunun aktarılmasında rol oynuyor.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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