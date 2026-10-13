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IKBY başkanı Barzani, Türkiye'deki barış sürecine aktif destek sözü verdi

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de DEM Parti lideriyle görüşerek Türkiye'nin barış sürecine destek verdi ve sürece katkı sözü açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

IKBY başkanı Barzani, Türkiye'deki barış sürecine aktif destek sözü verdi

Barzani Erbil'de sürecin önemini vurguladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile bir araya gelerek Türkiye'deki barış sürecini değerlendirdi. IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede sürecin son gelişmeleri ele alındı ve taraflar bu dönemin barış için ortaya çıkan tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

IKBY'nin taahhüdü:

Barzani, IKBY'nin sürecin başarıya ulaşması için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, bu destek çağrısının sürecin ilerlemesi ve kalıcı bir barışın sağlanması bakımından önem taşıdığı vurgulandı. Barzani ayrıca barışın yalnızca Türkiye için değil bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da kritik olduğuna işaret etti.

Ortak çağrı ve teşekkür:

Görüşmede taraflar, söz konusu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ve sürecin başarıya ulaşması için tüm tarafların destek vermesinin önemini paylaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise barış sürecine yönelik tutumu ve sürece katkı sunan çabalarından dolayı Barzani'ye teşekkür etti.

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ, DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN İLE ERBİL’DE BİR ARAYA...

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ, DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN İLE ERBİL’DE BİR ARAYA GELEREK TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ SON GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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