Dallıkavak tüneliyle 9 kilometrelik ulaşım kesimi 16 ekimde açılıyor

tünel ve açılış tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerindeki Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim tarihinde hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, tünelin inşa edildiği kuzey-güney aksının Erzurum'u Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir güzergâh olduğunu vurguladı ve projeyle bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

güzergâh değişikliği ve sürüş güvenliği:

Proje kapsamında mevcut yol kesiminin yüksek eğimli ve 8 keskin viraj içerdiği, yeni güzergâhla bu bölümün devre dışı bırakıldığı belirtildi. Yeni düzenlemeyle güzergâhın kotu 190 metre daha aşağıya alınarak özellikle kış aylarında kar, tipi ve buzlanma kaynaklı aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunulacağını söyledi.

Bağlantı yollarında ise 5,9 kilometrelik bölümün tamamlandığı, projenin toplamında ise hâlihazırda 21,3 kilometrelik alanda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhın 4,6 kilometre kısalacağı, seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya ineceği bildirildi. Bu kısalma sayesinde yıllık bazda 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlanacağı aktarıldı.

Proje aynı zamanda çevresel fayda da getiriyor; Bakan Uraloğlu, karbon salınımının yıllık bin 334 ton azaltılacağını belirtti. Erzurum-Rize yolu genelinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında mevcut 248 kilometre olan güzergâhın 52 kilometre kısalacağı ve toplamda 196 kilometreye düşürüleceği ifade edildi.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlanacağını ve böylece bölgesel ulaşımın daha etkin hale geleceğini vurguladı.

DALLIKAVAK TÜNELİ İLE BİRLİKTE TOPLAM 9 KİLOMETRELİK KESİM, HİZMETE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR