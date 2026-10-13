Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Dallıkavak tüneliyle 9 kilometrelik ulaşım kesimi 16 ekimde açılıyor

Dallıkavak tüneliyle 9 kilometrelik bölüm 16 ekimde açılacak; seyahat 20 dakikadan 5 dakikaya inecek ve yıllık bin 334 ton karbon azaltılacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Dallıkavak tüneliyle 9 kilometrelik ulaşım kesimi 16 ekimde açılıyor

tünel ve açılış tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerindeki Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim tarihinde hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, tünelin inşa edildiği kuzey-güney aksının Erzurum'u Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir güzergâh olduğunu vurguladı ve projeyle bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

güzergâh değişikliği ve sürüş güvenliği:

Proje kapsamında mevcut yol kesiminin yüksek eğimli ve 8 keskin viraj içerdiği, yeni güzergâhla bu bölümün devre dışı bırakıldığı belirtildi. Yeni düzenlemeyle güzergâhın kotu 190 metre daha aşağıya alınarak özellikle kış aylarında kar, tipi ve buzlanma kaynaklı aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunulacağını söyledi.

Bağlantı yollarında ise 5,9 kilometrelik bölümün tamamlandığı, projenin toplamında ise hâlihazırda 21,3 kilometrelik alanda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhın 4,6 kilometre kısalacağı, seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya ineceği bildirildi. Bu kısalma sayesinde yıllık bazda 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlanacağı aktarıldı.

Proje aynı zamanda çevresel fayda da getiriyor; Bakan Uraloğlu, karbon salınımının yıllık bin 334 ton azaltılacağını belirtti. Erzurum-Rize yolu genelinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında mevcut 248 kilometre olan güzergâhın 52 kilometre kısalacağı ve toplamda 196 kilometreye düşürüleceği ifade edildi.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlanacağını ve böylece bölgesel ulaşımın daha etkin hale geleceğini vurguladı.

DALLIKAVAK TÜNELİ İLE BİRLİKTE TOPLAM 9 KİLOMETRELİK KESİM, HİZMETE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

DALLIKAVAK TÜNELİ İLE BİRLİKTE TOPLAM 9 KİLOMETRELİK KESİM, HİZMETE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz
images

IKBY başkanı Barzani, Türkiye'deki barış sürecine aktif destek sözü verdi
images

Katar emiri Al Thani'den Gazze açıklaması: sorumlular hesap vermeli, bölge güven...
images

Bahçeli'den grup toplantısında partiye yönelik açıklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi