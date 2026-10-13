Katar emiri Al Thani'den Gazze açıklaması: sorumlular hesap vermeli, bölge güvenliği güçlendirilmeli

Shura Meclisi'nde ana hatlar

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Shura Meclisi’nin 55. dönem açılış konuşmasında ülke içi ve bölgesel gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Al Thani konuşmasında Körfez ülkelerinin güvenliği, egemenliği ve istikrarının müzakere edilemez olduğunu vurguladı ve son bölgesel çatışmaların ardından deniz taşımacılığı ile kritik altyapının korunması için ek önlemler çağrısında bulundu.

Emir, enerji ve su tesisleri ile sivil altyapının korunmasının önemine dikkat çekti ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere deniz yollarında güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgesel istikrarsızlığın dünyadan izole edilemeyeceği uyarısını yineleyerek, iş birliği ve koordinasyonun gerekliliğini öne çıkardı.

Gazze: soykırım tanımı ve hesap sorulması

Katar Emiri Gazze Şeridi'ne ilişkin net bir duruş sergiledi. Al Thani, 'Gazze Şeridi’nde yaşananlar hiç şüphesiz soykırımdır ve failleri hesap vermekten kaçmamalıdır' ifadelerini kullanarak sorumluların yargılanması gerektiğini savundu. Emirin sözleri, Katar'ın Filistin davasını öncelik olarak gördüğünü bir kez daha teyit etti.

Al Thani ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı ve İsrailli Yahudi yerleşimcilerin eylemlerinin, iddialara göre, İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştiğini hatırlattı.

Güvenlik, savunma ve diplomasi

Konuşmasında ülkesinin yakın zamanda maruz kaldığını belirttiği uluslararası hukuk ihlallerine de dikkat çeken Al Thani, Katar’ın İran tarafından saldırıya uğradığı ve bunun egemenlik ihlali olduğunu vurguladı. Katar Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik birimlerini, ülkeyi savunma görevlerini yerine getirdikleri için övdü.

Emir, dayanıklılığın kriz anında doğmadığını, bunun önceden yapılan planlama ve hazırlığın sonucu olduğunu belirtti. Diplomasiye vurgu yaparak, çatışmalara barışçıl çözümler bulunması için müzakerelerin sürdürülmesini güçlü biçimde tavsiye etti ve ülkesinin ateşkese, deniz yollarının yeniden açılmasına ve diplomatik kanalların açık tutulmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Ekonomik etkiler ve Hürmüz'ün önemi

Al Thani, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ve Ras Laffan’daki enerji tesislerindeki hasarın Katar’ın ihracatını önemli ölçüde aksattığını ifade etti. Krizin ekonomik etkilerinin özellikle enerji sektöründe yoğunlaştığını belirterek, küresel enerji arzının bölgesel istikrarsızlığa karşı ne kadar kırılgan olduğunu vurguladı.

Emir, ekonomik verilerle ilgili olarak Katar ekonomisinin 2025 yılında %2.9 reel büyüme kaydettiğini ve ortalama enflasyonun %0.5 seviyesinde sabit kaldığını açıkladı. Geleceğe yönelik hazırlık çağrısında bulunan Al Thani, kurumlar ve vatandaşlar için sorumluluk üstlenme gerekliliğini hatırlattı.

Bölgesel krizlere ilişki ve çözüm çağrısı

Al Thani, Gazze’ye ek olarak Sudan, Libya, Yemen ve Somali’deki krizlere de değinerek, bu ülkelere kapsamlı ve adil siyasi çözümler getirilmesi çağrısında bulundu. Toprak bütünlüğünün korunmasının, halkların güvenliğinin ve istikrarın sağlanmasının önemine işaret etti.

Katar Emiri konuşmasında, dünyanın bir bölgesindeki istikrarsızlığın küresel etkilere yol açtığını hatırlattı ve bölgesel ile küresel aktörler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Al Thani'nin mesajı iki ana eksen etrafında şekillendi: Gazze'de sorumluların hesabının sorulması gerektiği yönündeki güçlü siyaset ve Körfez ile deniz yolları güvenliğinin artırılması için somut adımların atılması gerekliliği.

KATAR EMİRİ ŞEYH TAMİM BİN HAMAD AL THANİ, ŞURA MECLİSİ'NİN 55. DÖNEM AÇILIŞINDA KONUŞTU