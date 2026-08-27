Bahçelievler muhtarı yardıma koştu: mahallede dayanışma örneği

Mahalle için seferberlik

Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, mahallesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyor. Muhtar, mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayarak seferberlik başlattı ve kapısını çalan herkese yardımcı oluyor.

Ulaşım desteği ve teslimatlar:

Son olarak Kozan, mahalle sakinlerine 2 tekerlekli sandalye ile bir adet yürüteci teslim etti. Yapılan teslimatlar, ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlar olarak mahallede takdir topladı.

Dayanışma ve teşekkür:

Muhtar Yasemin Kozan çalışmalarını anlatırken, "Mahallemizde kimse aç yatmasın, kimse yardımsız kalmasın diye çalışıyorum. Destekçilerimizle birlikte daha güçlüyüz" dedi ve yardımların ulaşmasında destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Kozan'ın girişimleri, mahallede dayanışma ağının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Vatandaşlar muhtara taleplerini bildiriyor; Kozan da uygun ihtiyaçları tespit edip destekçilerle koordinasyon sağlayarak yardımların yerine ulaşmasını sağlıyor.

KADIN MUHTAR İHTİYAÇLI İLE