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Özel şefler projesiyle Down sendromlu bireylere mutfakta mesleki fırsatlar

Balıkesir'de lansmanı yapılan proje, 18-45 yaş arası 20 Down Sendromlu bireye aşçılık eğitimi vererek mesleki gelişim ve istihdam hedefliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Özel şefler projesiyle Down sendromlu bireylere mutfakta mesleki fırsatlar

Proje lansmanı ve etkinlik

Balıkesir'de, Engelsiz Gençlik Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen "Özel Şefler Yetişiyor: Down Sendromlu Bireyler İçin Mesleki Gelişim ve İstihdam Projesi"nin açılış ve lansman etkinliği; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda protokol konuşmalarının ardından projenin amacı, hedefleri ve uygulama planı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik, sunulan konuşmaların yanı sıra çeşitli eğlence ve etkinliklerle sona erdi.

Eğitim içeriği ve amaçları:

Proje kapsamında 18-45 yaş aralığındaki 20 Down Sendromlu bireye yönelik aşçılık alanında hem teorik hem uygulamalı mesleki eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. Eğitimlerin temel hedefleri arasında katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak, sosyal uyumlarını güçlendirmek ve onları iş hayatına hazırlayarak istihdama yönlendirmek yer alıyor. Uygulamalı mutfak eğitimleri, katılımcıların günlük iş akışına adapte olmalarını sağlayacak pratik deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Paydaşlar ve toplumsal kapsayıcılık:

Proje, doğrudan katılımcıların yanı sıra ailelerini, engelli istihdamına katkı sağlayabilecek işverenleri, yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu ikincil hedef kitle olarak kapsıyor. Lansmana; Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Dünya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve diğer paydaşlar katıldı. Proje, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülüyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp etkinlikte yaptığı konuşmada projenin katılımcıların geleceğine dokunacağına ve onlara yeni fırsatlar sunacağına inandığını belirtti. Özalp, merkezlerinin kapalı yüzme havuzu, 10 farklı atölyesi ve açık spor sahalarıyla özel bireyler için önemli bir yaşam ve gelişim alanı sunduğunu vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Projenin ilerleyen aşamalarında uygulamalı eğitimlerin nasıl şekilleneceği ve katılımcıların istihdam sürecine entegrasyonu odak noktası olmaya devam edecek; amaç, katılımcıların toplum içinde daha aktif, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamaktır.

ÖZEL ŞEFLERDEN MUTFAKTA LEZZETLİ TATLAR

ÖZEL ŞEFLERDEN MUTFAKTA LEZZETLİ TATLAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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