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madra dağı'nda çobanın kurtlarla mücadelesi

Madra Dağı'nda koyunculuk yapan 56 yaşındaki Fevzi Yılmaz, son yıllarda artan kurtlar nedeniyle 4 köpek besliyor ve önlem istiyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

madra dağı'nda çobanın kurtlarla mücadelesi

Madra Dağı'nda koyunlarını kurtlardan korumaya çalışıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Korucaoluk köyünde koyunculuk yapan 56 yaşındaki Fevzi Yılmaz, yaz aylarını Madra Dağı'ndaki yaylada geçiriyor. Çocukluğundan beri sürüyle uğraşan Yılmaz, son yıllarda bölgedeki kurt sayısının arttığını ve bunun sürüye zarar verdiğini aktardı.

çobanın anlattıkları:

Üç çocuk babası Yılmaz, kurt korkusu nedeniyle sürüyü korumak üzere 4 adet köpek beslediğini belirtti. Yılmaz, "Ben çocukluğumdan beri koyunculuk yapıyorum. Yaz aylarında Madra Dağındaki yaylaya çıkıyoruz. Eskiden kurt tehlikesi yoktu. Ancak, son yıllarda Madra da kurtlar arttı. Koyunlarınızı telef ediyorlar. Hayvanları korumak için 4 adet köpek besliyorum. Kurtlar için önlem alınmasını istiyorum" dedi.

riskin boyutu ve talep:

Yılmaz'ın ifadesine göre kurt saldırıları hem sürü kaybına hem de yetiştiricilerin güvenlik endişesine yol açıyor. Madra Dağı etrafındaki koyun sürülerini korumak için çobanların ve yetkililerin ortak önlem almasını isteyen Yılmaz, daha etkili koruma yöntemleri ve destek beklediklerini vurguladı.

FEVZİ YILMAZ

FEVZİ YILMAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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