Bahçelievler'de alt geçide su bastı: iş makinesinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı

olay

Bahçelievler'de bir alt geçide su bastı. Alt geçitte mahsur kalan bir kadın, çevrede bulunan bir iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı.

olayın gelişimi:

Su dolan alt geçitte kadının hareket etmekte zorlandığı görüldü. Olay yerinde bulunan iş makinesi operatörü, makinenin yardımıyla kadına ulaşarak onu bulunduğu noktadan çıkarma imkânı sağladı.

kurtarma anı:

Kurtarma, makinenin erişim sağlamasıyla gerçekleştirildi ve kadın kısa sürede alt geçitten uzaklaştırıldı. Olayın ardından alanın güvenli hâle getirilmesi sağlandı.

Bahçelievler'de alt geçide su bastı: Kadın, iş makinesiyle böyle kurtarıldı