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CHP’den muhalefet aritmetiğine göre hamle: YENİ Parti adayı Ayşe Ünlüce’ye destek

Müslim Sarı, CHP’nin Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde YENİ Parti adayı Ayşe Ünlüce’yi destekleyeceklerini ve kararın muhalefet aritmetiğine dayandığını açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Caner Şahin

CHP’den muhalefet aritmetiğine göre hamle: YENİ Parti adayı Ayşe Ünlüce’ye destek

CHP'nin kararının gerekçesi:

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliği seçiminin yarın saat 14.30’da yapılacağını bildirdi. Sarı, Birlik başkanının durumuna ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer’in tutuklandığını ve bu gelişmenin seçim takvimini etkilediğini belirtti.

Muhalefet aritmetiği:

Sarı, delege dağılımını ayrıntılı şekilde anlattı. Buna göre AK Partinin Birlik içindeki üye sayısı 311, MHP ve Büyük Birlik Partisi eklendiğinde bu sayı 370 seviyesine ulaşıyor. Toplam delege sayısının yaklaşık 860 civarında olduğunu aktaran Sarı, ayrıca Birlikte 35 bağımsız üye bulunduğunu ve 10 üyede kayyum uygulandığını söyledi.

CHP’nin 246 delegeyle temsil edildiğini, YENİ Parti’nin ise 135 delegesi olduğunu vurgulayan Sarı, CHP ile YENİ Parti arasındaki delege farkının yüzün üzerinde olduğunu ifade etti. DEM’in de katılmasıyla üç partinin matematiksel ağırlığının 437 olduğu, TİP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin eklenmesiyle bu rakamın yaklaşık 450’ye çıktığı belirtildi. Sarı, bu hesaplarla muhalefetin Cumhur İttifakı’na karşı en az 50 oy fazla güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Neden Ayşe Ünlüce’ye destek verildi:

Sarı, CHP olarak YENİ Parti’nin önerdiği Ayşe Ünlüce’yi Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Kararın gerekçesini açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında şunları söyledi: ‘‘Bildiğiniz üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi saflarından seçilmiş, daha sonra YENİ Parti’ye geçmiş bir belediye başkanı. Bu belediye başkanımız YENİ Parti’nin aday adayı olarak önerildi.’’

Sarı, CHP olarak aday çıkarmama ve YENİ Parti adayı lehine tavır alma kararının temel amacını ‘‘Burası AK Parti’ye geçmesin’’ ve ‘‘Cumhur İttifakı’na geçmesin’’ şeklinde özetledi. ‘‘Bu fedakarlığı yapıyoruz. Neden? Uzlaşabilelim ve buralar AK Parti’ye geçmesin’’ ifadelerini kullandı.

PM toplantısında disiplin kurulu atamaları:

Toplantıda ayrıca il disiplin kurullarına ilişkin atamaların yapıldığı bildirildi. Sarı, il yönetimleri, il yönetim kurulları ve il başkanlıklarında yapılan düzenlemeler sırasında disiplin kurulu üyeliklerinin Parti Meclisi onayına tabi olduğunu hatırlatarak, bugün 37 ilin disiplin kurulu üyeliğini atadıklarını belirtti.

CHP sözcüsü Sarı’nın açıklamaları, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde muhalefet içi koordinasyon ve stratejik tercihlerin öncelikli olduğunu ve partinin bu çerçevede tavır aldığını gösterdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLLİĞİ...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNE İLİŞKİN "YENİ PARTİ'NİN ÖNERDİĞİ AYŞE ÜNLÜCE'Yİ BELEDİYELER BİRLİĞİ SEÇİMİNDE CHP OLARAK DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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