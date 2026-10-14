Gina Mercimek davasında adalet: iki sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

mahkeme kararı

Kilis'te 4 Nisan 2023'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in cesedi, aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait iki katlı evin avlusundaki su kuyusunda bulunmasının ardından açılan davada yeni bir karar çıktı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma savcısının talebi ve Yargıtay kararını esas alarak, her iki sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

yargı sürecinin seyri

Davada daha önce Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti. Maktulün ailesinin itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını inceleyerek beraat eden sanığın cezalandırılması ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst haddin uygulanması gerektiğine hükmetti. Bozma kararının ardından görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz katıldı; Hüseyin Boğuç ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

duruşma ve savunmalar

Duruşmada her iki sanık da önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduklarını iddia etti ve tahliyelerini talep etti. Duruşma savcısı, iki ismin de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli kasten öldürme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tüm bu suçlamalar kapsamında her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

avukatın değerlendirmesi

Maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ailenin avukatları olarak süreci başından beri takip ettiklerini ve dava sürecinin üç yılı aştığını belirtti. Gökçe, Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen karar duruşmasında her iki sanığın da çeşitli suçlardan indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırıldığını vurguladı. Ayrıca Gökçe, Gina'nın yaşadığı olayın, dünyada hakları ihlal edilen çocukların yaşam ve eğitim haklarına dikkat çektiğini ve çocukların ayrımcılığa uğramadan yaşayabileceği bir dünya için mücadelenin süreceğini ifade etti.

KİLİS'TE 9 YAŞINDAKİ GİNA MERCİMEK'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA 2 SANIK, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.