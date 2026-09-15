Bakan Fidan'ın Bakü ziyareti bayramov ile resmi görüşmeye odaklandı

Bakan Fidan'ın Bakü görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

görüşmenin gerçekleştiği yer ve bağlamı:

Resmi ziyarette gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki üst düzey diplomatik temasların devamı niteliğinde kaydedildi. Taraflar başkent Bakü'de bir araya gelerek yüz yüze görüş alışverişinde bulundu.

tarafların açıklamaları ve takip:

Toplantıya ilişkin resmi detaylar ve açıklamalar, ilgili kurumlar tarafından takip edilip duyurulacaktır. Ziyaret, iki ülke arasındaki resmi temas trafiğinin bir parçası olarak değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE AZERBAYCAN’A GELDİ. FİDAN, BAŞKENT BAKÜ’DE AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE GÖRÜŞTÜ.