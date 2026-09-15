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gül: cumhurbaşkanımızın adaylığının anayasada engeli yok

Abdulhamit Gül, Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının anayasada hukuki engel taşımadığını ve milletin bunu istediğini söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

gül: cumhurbaşkanımızın adaylığının anayasada engeli yok

AK Parti heyetiyle Sakarya buluşması:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sakarya'ya gelerek, AK Parti Sakarya teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gül, kentte gerçekleştirilecek saha çalışmaları öncesinde teşkilatla istişarelerde bulunup, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

terörle mücadelede gelinen nokta ve güvenlik vurgusu:

Gül, konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelede önemli mesafe katettiğini belirterek, bu sürecin ülkenin geleceğine olumlu yansımaları olacağını söyledi. Terörün yarattığı maddi ve manevi maliyetlerin azaltılmasının üretim ve istihdamı güçlendireceğini ifade eden Gül, devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz verilmediğini vurguladı.

Gül ayrıca bölgesel konjonktüre dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya çatışması ve dünyanın farklı bölgelerindeki krizlere rağmen Türkiye'nin "çok güçlü bir güvenlik mimarisi" ile ayakta durduğunu belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin bölgesinde güvenli bir liman olarak öne çıktığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonuyla gerçekleştiğini ifade etti.

saha izlenimleri ve halkın değerlendirmeleri:

Sahadaki izlenimlerinden söz eden Gül, vatandaşların büyük bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu bir kanaat olduğunu aktardı. Gül, sokakta karşılaştıkları kişilerin dahi "iyi ki Recep Tayyip Erdoğan başımızda" duygusunu taşıdığını belirterek, hem oy veren hem de oy vermeyen seçmenlerde liderlik beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Gül bu gözlemleri, daha önce Erdoğan'ın önünü kesmek amacıyla oluşturulan düzeneklere yönelik hatırlatmalarla ilişkilendirip, milletin tercihinin güçlü bir liderlikten yana olduğuna dikkat çekti.

anayasa ve adaylık değerlendirmesi:

Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda net bir hukukî değerlendirme sundu. Gül, milletin önemli bir mutabakatı olarak Erdoğan'ın liderliğinin sürmesinin istendiğini belirterek, yeniden aday olması önünde hukuki bir engel bulunmadığını ifade etti.

Gül, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu, bunun da demokrasinin güçlenmesi amacıyla gündemde tutulduğunu söyledi. Ayrıca milletin beklentisinin TBMM'de karşılık bulacağına inandığını ve meclisin alacağı kararla bu talebin şekilleneceğini kaydetti.

Kapanışta Gül, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde küresel rekabet sahasında daha güçlü bir konuma doğru ilerleyeceğini, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve tecrübesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

ABDÜLHAMİT GÜL (SOLDA) ÇİĞDEM ERDOĞAN (SAĞDA)

ABDÜLHAMİT GÜL (SOLDA) ÇİĞDEM ERDOĞAN (SAĞDA)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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