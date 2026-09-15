Esnafla omuz omuza: Büşra Özdemir'den destek mesajı

Büşra Özdemir esnaf temsilcilerini ağırladı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcilerini kabul etti. Ziyarette esnafın sorunları, talepleri ve kent yönetiminde esnafın rolü ele alındı.

Ziyarette öne çıkan mesajlar:

Konuşmasına 'Ben de bir esnaf torunuyum, sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını yakından biliyorum' diyerek başlayan Başkan Vekili Özdemir, esnafa yönelik desteğini vurguladı. Özdemir, Her zaman esnafımızın yanındayız ifadesini tekrarlayarak, 'Bu şehrin üretimine önemli katkı sunuyorsunuz. Biz bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz. Sizlerin eleştirileri, önerileri bizler için çok değerli. Yol haritamızı sizlerle birlikte çiziyoruz' dedi.

Özdemir ayrıca, esnafların sorunlarını daha hızlı çözebilmek amacıyla kurulmuş olan Esnaf Daire Başkanlığı'nın bakanlığın norm kadroyu kaldırması nedeniyle kapatılmak zorunda kaldığını belirtti ve sürecin zorluklarına rağmen esnafa desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Toplantıda 'Hayat sizlerle güzel, emeğinize sağlık' sözleri de öne çıktı.

AESOB'dan teşekkür ve plaket:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere Başkan Vekili Özdemir'e Ahilik Haftası sürecindeki desteği için teşekkür etti. Dere, Özdemir'in Ahilik kutlamalarında esnafın sorunlarını tüm protokol önünde yüksek sesle dile getirmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, '39. Ahilik kutlamalarında bizimle oldunuz ve çok önemli destek verdiniz. Son günlerde size karşı yapılan haksız eleştirilere karşı esnaflar olarak bizler de sizin yanınızdayız' dedi.

Dere, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin içinden geçtiği soruşturma sürecine rağmen Başkan Vekilliği görevini etkili şekilde yürüttüğünü ve yapılan çalışmaların Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni öne çıkardığını ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Özdemir, AESOB yetkilileriyle sohbet ederek sorunları dinledi; AESOB Başkanı Dere de teşekkür plaketini takdim etti.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR, DAHA SONRA AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE VE ODA TEMSİLCİLERİYLE SOHBET EDEREK SORUNLARINI DİNLEDİ. AESOB BAŞKANI DERE, BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR'E AHİLİK HAFTASI'NA VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK PLAKET TAKDİM ETTİ.