Bakan göktaş arama çalışmalarını yerinde takip etti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Kayıp grup hakkında:

Aranmakta olan kişiler, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan, yaşları 14-17 arasında değişen 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelden oluşuyor.

Arama kurtarma çalışmalarının kapsamı:

Jandarma ekipleri koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor; Bakan Göktaş da sahada yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Bakan Göktaş, arama çalışmaları için Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi