törenin açılışı ve amaç:

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin (THKD) düzenlediği 29. Zoom Uluslararası Yılın En İyi Görüntüleri Ödül Töreni Ankara'daki bir otelde yapıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve mesleğin görünmeyen fedakârlıklarına dikkat çekildi.

mesleğin görünmeyen yükü:

THKD Başkanı Zihni Oğuz Akın, konuşmasında haber kameramanlarının başkalarının hikâyelerini aktarmak için büyük fedakârlık gösterdiğini belirtti. Akın, afet ve çatışma bölgelerinde günlerce çalışıp ailelerini aramaya fırsat bulamayan, güvenlik riskine rağmen haberi kayda alan kameramanların da insani ihtiyaçları olan sıradan insanlar olduğunu vurguladı. Ayrıca habercilik mesleğinin maddi ve manevi bir erozyon yaşadığını ifade etti.

bakanın vurguları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi törende, haber görüntülerinin ardında bazen saatler süren bekleyişler, bazen saniyeler içinde verilmiş kararların olduğunu söyledi. Çiftçi, kameramanın omzundaki kameranın ağırlığıyla birlikte milyonlarca insanın doğru bilgilendirilmesinden sorumlu olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık dönemi sırasında 19. Zoom töreninde kamerayı omzuna alarak bu gayrete dikkat çektiğini hatırlattı.

Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden örnek vererek enkazdan sağ çıkarılan bir çocuğun görüntüsünün yıllar sonra o dönemde verilen mücadelenin belgelerinden biri olacağını söyledi. Gazze'de yaşananlara da değinen Çiftçi, oradaki acıyı aktarmanın ve mazlum coğrafyalara el uzatmanın vicdani bir görev olduğunu ifade etti.

Ayrıca Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye ilişkin bilgi verildi; Bakan Çiftçi, ilgili makamlarla temas kurduklarını, vatandaşların güvenli dönüşü için gerekli tedbirleri talep ettiklerini ve müsabaka sırasında tribünde açılan Filistin bayrağı ile 'Filistin'e özgürlük' pankartına yönelik dayanışmayı hatırlattı. Konuşmasının ardından Çiftçi'ye hediye takdim edildi ve kendisine verilen kamera ile sembolik çekim yaptı.

ödüller ve İhlas Medya Grubu'nun başarısı:

Törende, İhlas Medya Grubu kameramanları farklı kategorilerde toplam dört ödül aldı. Ödül alanlar ve kategorileri şöyle:

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Fırat Demir "Mezardan Önce Son Çıkış" görüntüsüyle Yılın En İyi Haber Görüntüsü kategorisinde üçüncü oldu. Demir, altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçinin kurtarılma anlarını Ankara'da çektiğini ve uzun yıllardır sürdürdüğü mesleğine dair mutluluğunu dile getirdi.

İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç, "Doğalgaz Patlaması" haberiyle Yılın En İyi Drone Haber Ödülü kategorisinde ikinci seçildi. Sarıkoç, İstanbul Fatih'te meydana gelen patlamada enkaz altından canlı çıkarılma anlarını dronla kaydettiklerini, bu anlarda yaşadıkları heyecanı ve sevincin kendileri için önemli olduğunu anlattı.

İHA kameramanı İbrahim Berat Yılmaz, "Rehine" görüntüsüyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Yılmaz, ödül duyurusunda babanın evladını esir aldığı ve çocuğun balkondan atladığı dramatik anı çektiğini belirterek teşekkür etti.

TGRT kameramanı Ozan Yoldaş Ural ise "Kalkan" haberiyle Sosyal Medya Ödülleri kategorisinde birincilik elde etti; ödülünü TGRT kameramanı Abdülaziz Turan adına aldı.

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bürokratlar, kameramanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlik, mesleğin zorluklarına dikkat çeken konuşmalar ve ödül sahiplerinin duygularını paylaştığı anlarla sonlandı.

29. Zoom Uluslararası Yılın En İyi Görüntüleri Ödül Töreni, Ankara'da düzenlendi