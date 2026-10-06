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Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet

Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili Cansu ile buluştu; Fatma Şahin'e teşekkür edip 6 Ekim'e vurgu yaptı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet

ziyaretin ayrıntıları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde serebral palsili çocuklarla bir araya gelen bakan, merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi ve hizmet alan ailelerle görüşmeler yaptı.

Ziyarette bakanın özellikle üzerinde durduğu noktalardan biri, merkezinin kapsamı oldu. Bakan Göktaş, kurum hakkında paylaştığı açıklamada Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Avrupa'nın en büyük ikinci engelsiz yaşam merkezi olduğuna dikkat çekti ve merkezdeki çocuklardan biri olan Cansu ile gerçekleştirdiği sohbetin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

bakanın paylaşımı:

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cansu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini, Cansu'nun merkezden hizmet alan serebral palsili evlatlardan biri olduğunu, onun heyecanını paylaşmanın ve umutla bakan gözlerine şahit olmanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Göktaş ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yürüttüğü kıymetli çalışmalar için teşekkür etti.

farkındalık vurgusu:

Bakan, ziyaret vesilesiyle 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'ne de atıfta bulunarak bu tür günlerin toplumsal farkındalığı artırmasını temenni etti. Ziyaret, hem merkezde sunulan hizmetlerin görünür kılınması hem de ailelerin deneyimlerinin paylaşılması açısından önem taşıdı.

Bakan Göktaş, serebral palsili Cansu ile buluştu

Bakan Göktaş, serebral palsili Cansu ile buluştu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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