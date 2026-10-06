Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak

Çaydeğirmeni jandarma karakolu törenle açıldı:

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yapımı tamamlanan Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş, il ve ilçe protokolü, jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

yapım süreci ve taşınma:

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, karakol ihtiyacının doğmasıyla projenin hayata geçirildiğini belirtti. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde 23 Temmuz 2025 tarihinde başlayan inşaat çalışmaları tamamlanmış ve birimler 21 Eylül 2026 tarihinde yeni hizmet binasına taşınarak emniyet ve asayiş hizmetlerini buradan yürütmeye başlamıştır. Cücen, yeni binanın operasyonel kapasiteyi ve personelin görev yapma koşullarını iyileştireceğini vurguladı.

vali incelemeleri ve beklentiler:

Açılış kurdelesini kesen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, tesisin uzun yıllar boyunca toplumun can ve mal güvenliğine katkı sağlayacak şekilde hizmet vereceğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, vatandaşların huzuru için kolluk kuvvetlerinin sürekli görev başında olmasının önemine işaret ederek, yeni binanın bölge güvenliğine olumlu yansımaları olacağına dikkat çekti.

Açılışın ardından Vali Hacıbektaşoğlu binayı gezerek birimlerde incelemelerde bulundu, fiziki imkanlar ve yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve ziyaret ile denetim defterini imzaladı. Yapının personelin görevlerini daha uygun şartlarda sürdürmesine ve vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artmasına imkan tanıyacağı ifade edildi.

Yetkililer, yeni karakolun Çaydeğirmeni ve çevresindeki asayiş hizmetlerini güçlendireceğini, jandarma personelinin çalışmalarını kolaylaştıracağını belirterek, tesisin bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu da jandarma teşkilatına görevlerinde başarı dileyerek yeni hizmet binasının Çaydeğirmeni, Devrek ve jandarma teşkilatı için hayırlı olmasını temenni etti.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNE BAĞLI ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI.