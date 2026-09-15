Bakan Göktaş kaymakam adaylarıyla buluştu ve devletin şefkat elini vurguladı

Bakan Göktaş kaymakam adaylarıyla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla buluştu. Bakan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yeni dönemin önemine dikkat çekti.

toplumsal refah ve insan odaklı yönetim:

Buluşmada, kaymakamların sahada insanı önceleyen ve çözüm odaklı yaklaşımlarının yerel hizmetlerin kalitesini belirleyeceği vurgulandı. Toplumsal refahın gözetilmesinin, yerel yönetim pratiklerine nasıl yansıyacağına dair beklentiler üzerinde duruldu.

bakanın mesajı ve temennileri:

"111. Dönem Kaymakamlık Kursu’nda kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. İnanıyorum ki kaymakamlarımız; insanı önceleyen, toplumsal refahı gözeten ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar. Bu vesileyle kıymetli kaymakam adaylarımıza başarılar diliyor; görev yerlerinde güzel izler bıraktıkları bir hizmet hayatı diliyorum"

Bakan Göktaş’ın paylaştığı bu mesaj, yeni dönemde yerel idarenin hem sosyal hizmetler hem de kamu hizmetleri ekseninde daha duyarlı ve etkin olması beklentisini özetliyor. Adaylara yönelik temenniler, görev yerlerinde iz bırakacak bir hizmet anlayışına işaret ediyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, 111. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU’NDA KAYMAKAM ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.