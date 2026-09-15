Enerji diyaloguna ivme kazandırma hedefiyle Bangladeş büyükelçisi Ankara'da kabul edildi

Enerji bakanlığında resmi kabul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq'i bakanlıkta kabul etti. Görüşmede iki ülke arasında enerji alanında yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Görüşmede öncelik verilen alanlar:

Taraflar, yenilenebilir enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında iş birliğini değerlendirdi; bu başlıklar, karşılıklı proje geliştirme ve bilgi paylaşımı açısından öne çıktı.

Hedef: enerji diyaloğunu güçlendirmek:

Bakan Bayraktar görüşmenin amacını, enerji alanındaki diyalogu derinleştirerek iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak olarak özetledi. Bu yaklaşım, iş birliği zemininin genişletilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bayraktar sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq'i Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde yenilenebilir enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Enerji diyaloğumuzu güçlendirerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz".

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BANGLADEŞ’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AMANUL HAQ’İ KABUL ETTİ.