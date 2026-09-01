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Bakan Yusuf Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkma çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sabote edilmesi halinde çözüm iradesinin yeniden görülmeyebileceği uyardı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Yusuf Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkma çağrısı

Batman programında değerlendirme:

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya gelerek öncelikli gündem maddelerinden birinin "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu söyledi. Tekin, toplantıda sürecin geleceğine ilişkin güçlü uyarılarda bulundu ve sürecin sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tekin'in uyarısı:

Bakan Tekin, sürecin dışarıdan veya içeriden sabote edilmesi halinde çözüm iradesinin tekrar ortaya çıkmasının zorlaşacağını belirtti ve bu noktada toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı. Tekin sözlerini şöyle ifade etti: "Bu süreç bir kez daha sabote edilirse, sorunun çözümü konusunda artık çok karamsar olurum. Bir daha bu sorunu çözecek bir irade göremeyebiliriz."

süreç ve geçmiş adımlar:

Tekin, AK Parti hükümetlerinin 2002'den itibaren sorunun çözümü için adım adım çalıştığını; 2009'dan itibaren atılan adımların birilerini rahatsız ettiğini kaydetti. Eleştirilere rağmen partinin "Çözüm Süreci"ni başlattığını belirten Bakan, bu mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

birlik çağrısı ve vatandaşlara dikkat uyarısı:

Bakan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeye destek çağrısında bulundu: "Gelin, hep beraber bu sürece sahip çıkalım. Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bu sürece destek veren bütün siyasetçilerin ortaya koyduğu iradenin arkasında sımsıkı, dimdik duralım. Allah’ın izniyle bu sorunu ilelebet çözelim."

Tekin ayrıca vatandaşlara, çevrelerinden ve sosyal medyadan gelen bilgileri titizlikle değerlendirmeleri çağrısında bulundu: "İçinizde, etrafınızda, yakınınızda ve yörenizde atılan her adıma dikkat edin. Dinlediğiniz her haberi dikkatle dinleyin. Sosyal medyada gördüğünüz her şeyi dikkatle analiz edin."

tarihten gelen ortak yaşam vurgusu:

Konuşmasında coğrafyanın çok uzun süre farklı milletlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tekin, "Üzerinde yaşadığımız coğrafya bu konuda çok geniş bir tecrübeye sahip. Bu coğrafyada binlerce yıl, yetmiş iki buçuk millet bir arada kardeşçe yaşadı. 19. yüzyılın başından itibaren birileri bu kardeşlik hukukunun içerisine fitne tohumları soktu. Gelin, o fitne tohumlarını hep beraber ayıklayalım." ifadeleriyle birlik mesajını yineledi.

Toplantı, Tekin'in sürecin sabote edilmemesi yönündeki uyarıları, siyasî iradeye destek çağrısı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgusuyla devam etti; yerel katılımcılarla yapılan görüşmelerde birlikte hareket etme mesajı ön plandaydı.

Bakan Tekin: (Terörsüz Türkiye) &quot;Bu sorunu çözecek bir iradeyi bir daha göremeyebiliriz&quot;

Bakan Tekin: (Terörsüz Türkiye) "Bu sorunu çözecek bir iradeyi bir daha göremeyebiliriz"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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