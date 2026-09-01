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Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adli kontrolü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Kapıkule'de tır dorsesinde yakalanan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adli kontrolü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Kapıkule'de tır dorsesinde yakalanan şüpheli tutuklandı

Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontrolde bir tır dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde söz konusu kişilerden birinin Arif Kocabıyık, diğerinin ise İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 31 Ağustos tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Kontroller sırasında dorsenin altında saklanan kişilerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri müdahale etti. İncelemede, üzerinde yurt dışına çıkış yasağı bulunan Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Kocabıyık ve Altıntaş sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye yönlendirildikleri sırada gazetecilerin "Nereye gidiyordun Arif" sorusuna Kocabıyık, 'Anamur' yanıtını verdi.

Mahkeme kararı ve infaz:

Dosya kapsamında, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince yürütülen değerlendirmede Kocabıyık’ın hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği kanaatine varıldı. Mahkeme, Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Arif Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

&quot;ANAMUR’A GİDECEĞİM&quot; DEDİ, TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"ANAMUR’A GİDECEĞİM" DEDİ, TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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