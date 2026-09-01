Paşinyan: çok kutuplu diplomasiyle Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası diyaloğu inşa ediyoruz

Paşinyan Bişkek'te çok kutuplu dış politika ve bölgesel diyaloğu anlattı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmiş liderler formatındaki toplantısında konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın çok kutuplu bir dünya vizyonunu benimsediğini ve bu çerçevede komşularla ilişkileri çeşitlendirerek egemenliğini korumaya çalıştığını vurguladı.

çok kutuplu dış politika: denge ve bağımsızlık

Paşinyan, konuşmasında dünyanın çok kutuplu olması gerektiğine dair geniş bir anlayış bulunduğunu belirtti ve Ermenistan gibi küçük bir ülkenin bu yapıya nasıl katkı sunduğunu açıkladı. Buna göre Ermenistan, herhangi bir jeopolitik kutbun çekim gücünün bağımsızlığı zedeleyecek kadar artması halinde dengeyi korumak amacıyla diğer kutuplarla ilişkileri güçlendiriyor. Paşinyan, bu yaklaşımın özünü egemenliği ve bağımsızlığı korumak ve güçlendirmek olarak tanımladı.

Başbakan, çatışma koşullarında bağımsızlık ve egemenlik sahibi olmanın güç olduğunu, bu nedenle çok kutupluluğun özellikle bölgesel düzeyde uygulanmasının önem taşıdığını kaydetti. Paşinyan, İran ve Gürcistan ile dostane ilişkileri derinleştirirken diğer iki komşu olan Azerbaycan ve Türkiye ile de devletlerarası ilişkiler kurmaya doğru ilerlediklerini ifade etti.

TRIPP projesi ve somut adımlar

Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın şu anda Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası iletişimi kurmak için çalıştığını belirterek, bu kapsamda TRIPP projesinin uygulanmasının yer aldığını söyledi. Başbakan, sahadaki pratik çalışmaların önümüzdeki aylarda başlayacağını ve projenin yalnızca doğudan batıya, yani Hazar Denizi'nden Akdeniz'e değil; aynı zamanda güneyden kuzeye, Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayarak yeni ulaşım imkânları oluşturacağını anlattı.

Paşinyan, TRIPP projesinin bölgedeki tüm ülkelerin faydalanacağı bir altyapı bağlantısı sunacağını vurguladı. Ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın geçen yıl 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve katılımıyla kurulduğunu söyleyerek bu gelişmenin ilişkilerin resmileştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

diplomatik genişleme ve stratejik ilişkiler

Konuşmasında Ermenistan'ın son yıllarda çok kutuplu politika kapsamında çeşitli ülkeler ve kurumlarla stratejik ilişkiler kurduğunu hatırlatan Paşinyan, Gürcistan, Çin, Kazakistan, ABD, Fransa, Hollanda, Almanya, Lüksemburg, İngiltere, Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin genişletildiğini söyledi. Paşinyan, Hindistan ve İran ile ilişkilerin fiilen stratejik nitelikte olduğunu ve bu ilişkilerin belgelerle resmileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Paşinyan'ın sözleri, Ermenistan'ın hem bölgesel düzeyde hem de uluslararası alanda dengeli bir dış politika izleyerek egemenlik ve istikrar arayışını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genişletilmiş liderler formatındaki toplantıda, Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası ilişkiler kurmaya doğru ilerlediklerini, devletlerarası iletişimi kurmak için çalıştıklarını ifade etti.