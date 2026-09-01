Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Sivrihisar ulaşımına yeni soluk: otogar için imar planı meclisten oy birliğiyle geçti

Sivrihisar Belediye Meclisi, Yunusemre ve Kurşunlu mahalleleri yakınında planlanan 1/1000 ölçekli imar değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Sivrihisar ulaşımına yeni soluk: otogar için imar planı meclisten oy birliğiyle geçti

Sivrihisar meclisi yeni otogar projesinin önünü açtı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılması planlanan yeni otogar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Sivrihisar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Karar, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve şehirlerarası yolcu trafiğinin düzenlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

kararın kapsamı ve konum:

Toplantı, 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Gündemde; Yunusemre ve Kurşunlu mahalleleri sınırları ile Ankara-Eskişehir Devlet Karayolunun bir bölümüne ilişkin karayolu geçişi ve bu geçişten etkilenen alanlarda yapılacak plan değişikliği yer aldı. Meclis üyelerinin ortak kararıyla uygulama imar planı değişikliği onaylanarak, projenin uygulama aşamasına geçişinin yolu açıldı.

beklenen etkiler ve hedefler:

Kabul edilen plan değişikliği ile ilçenin şehirlerarası ulaşım kapasitesinin artırılması, yolcu bekleme alanları ve servis düzenlemeleri gibi hizmetlerin modernize edilmesi ve genel ulaşım güvenliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Sivrihisar’ın bölgesel ulaşımda daha merkezi bir konum kazanması amaçlanıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, planlama çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geleceğine yönelik önemli yatırımların önünü açacak planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Alınan meclis kararının Sivrihisar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkanın açıklaması, projenin yerel yönetim tarafından desteklendiğini ve sürecin takip edileceğini ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde planlamanın uygulama projeleri, çevresel değerlendirmeler ve altyapı hazırlıkları gibi adımlar izlenecek. Yerel yönetimin açıklamalarına göre, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem ulaşım düzeni hem de bölge ekonomisine olumlu katkılar bekleniyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN YENİ OTOGAR PROJESİ İÇİN HAZIRLANAN 1/1000...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN YENİ OTOGAR PROJESİ İÇİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, BELEDİYE MECLİSİNDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak
images

gürcistan iş birliğiyle 866 kişinin iadesi sağlandı
images

Konya'da başkanlar zabıta için vefa gösterisi yaptı
images

Yusuf Tekin Barış Çayevi'nde vatandaşlarla sohbet etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı