Sivrihisar ulaşımına yeni soluk: otogar için imar planı meclisten oy birliğiyle geçti

Sivrihisar meclisi yeni otogar projesinin önünü açtı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılması planlanan yeni otogar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Sivrihisar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Karar, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve şehirlerarası yolcu trafiğinin düzenlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

kararın kapsamı ve konum:

Toplantı, 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Gündemde; Yunusemre ve Kurşunlu mahalleleri sınırları ile Ankara-Eskişehir Devlet Karayolunun bir bölümüne ilişkin karayolu geçişi ve bu geçişten etkilenen alanlarda yapılacak plan değişikliği yer aldı. Meclis üyelerinin ortak kararıyla uygulama imar planı değişikliği onaylanarak, projenin uygulama aşamasına geçişinin yolu açıldı.

beklenen etkiler ve hedefler:

Kabul edilen plan değişikliği ile ilçenin şehirlerarası ulaşım kapasitesinin artırılması, yolcu bekleme alanları ve servis düzenlemeleri gibi hizmetlerin modernize edilmesi ve genel ulaşım güvenliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Sivrihisar’ın bölgesel ulaşımda daha merkezi bir konum kazanması amaçlanıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, planlama çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geleceğine yönelik önemli yatırımların önünü açacak planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Alınan meclis kararının Sivrihisar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkanın açıklaması, projenin yerel yönetim tarafından desteklendiğini ve sürecin takip edileceğini ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde planlamanın uygulama projeleri, çevresel değerlendirmeler ve altyapı hazırlıkları gibi adımlar izlenecek. Yerel yönetimin açıklamalarına göre, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem ulaşım düzeni hem de bölge ekonomisine olumlu katkılar bekleniyor.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN YENİ OTOGAR PROJESİ İÇİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, BELEDİYE MECLİSİNDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.