Cem Yılmaz taburcu oldu: ailesiyle paylaştığı fotoğraf sevenlerini mutlu etti

Cem Yılmaz'ın taburculuğu ve ilk kare:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Paşaköy'deki yazlık evinde 29 Ağustos günü şiddetli göğüs ağrısı şikâyetiyle kendi imkânlarıyla hastaneye başvuran komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası gerçekleştirilen müdahalelerin ardından dün akşam taburcu oldu. Saat 19.30 civarında taburcu edilen Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla sağlık durumuna dair ilk görüntüyü sevenleriyle paylaştı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çekilen EKG sonucu kalp krizi tespit edildi; ilk müdahaleyi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat gerçekleştirdi. Yılmaz’a kan sulandırıcı uygulandıktan sonra ambulansla sevk edildiği ÇOMÜ Hastanesinde, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yapılan balon ve stent işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Yılmaz, iki günlük takip sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Taburcu sonrası aile fotoğrafı:

Taburcu olduktan sonra paylaşım yapan Yılmaz, annesi, babası, ağabeyi ve kız kardeşi ile birlikte yer aldığı kareyi bir kalp emojisiyle paylaştı. Samimi poz, hayranları ve takipçileri tarafından olumlu karşılandı; fotoğraf, komedyenin sağlık sürecine dair rahatlatıcı bir işaret olarak değerlendirildi.

CEM YILMAZ, ANNESİ, BABASI, AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ İLE YER ALDIĞI FOTOĞRAFI 'KALP' EMOJİSİ İLE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.