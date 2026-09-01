Atakum'da maaş krizi: teminat mektubu gelmeyince 4,5 aydır ödemeler beklemede

Atakum Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ilk oturumunda, belediye çalışanlarının maaşlarının günlerdir ödenmemesi tartışıldı. Meclis Başkanvekili Halil Taşkın yönetiminde toplanan mecliste, personel maaşlarının ödenmesi amacıyla kullanılacak kredi karşılığında beklenen teminat mektubunun henüz gelmemesi, gecikmenin ana gündem başlığı oldu.

meclisteki uyarılar ve beklentiler:

Yeni Parti Grubu adına söz alan Nakif Yılmaz, geçen ay teminat mektubu karşılığında kredi kullanılmasına yönelik teklifin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı. Yılmaz, aradan 25 gün geçmesine rağmen mektubun ulaşmadığını belirterek, mektubun gelmesi halinde alınacak kaynağın öncelikle personel maaşları için kullanılacağını vurguladı. Yılmaz, sokakta vatandaşların da konuya ilişkin sorular sormaya başladığını söyleyerek, "Temennimiz ayın 7'sine kadar teminat mektubunun onaylanıp gelmesi" ifadesini kullandı.

Mecliste konuşan üyeler, farklı birimlerde çalışanların maaş gecikme sürelerinin değiştiğine dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli, bazı çalışanların 2,5 ay, bazılarının ise 4,5 ay maaş alamadığını belirtti ve teminat mektubunun gelmesi hâlinde kredi çekilmesinin önünün açılacağını söyledi. Benli, özellikle temizlik, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüklerinde borçların 2,5 aya kadar indiğini, ancak diğer birimlerdeki personelin hâlâ daha uzun süredir ödeme beklediğini aktardı.

grup tepkileri ve çözüm arayışları:

MHP Grup Başkanvekili Ahmet Hatinoğlu ise mali tablonun tüm umutlarını teminat mektubuna bağlamanın riskli olduğunu ifade etti. Hatinoğlu, mektup gelmezse "battık" algısının oluştuğunu ve bunun hem yönetim hem de çalışanlar açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Hatinoğlu, Başkan Serhat Türkel'in meclise gelip durumu ayrıntılı anlatmasının faydalı olacağını belirtti.

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın konuşmasında, okulların açılmasına kısa süre kala çalışanların mağduriyetinin giderilmesinin öncelik olduğunu söyledi. Taşkın, "Çalışanlar hepimizin; aileleri bizim ailemiz. Teminat mektubu ile bu senenin tüm personel maaş borçlarını kaldıralım istedik. Bu hafta inşallah bu iş çözülür. Kredi çekilemezse, onu düşünmek istemiyorum" dedi.

Görüşmelerde ayrıca personel arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulandı. Nakif Yılmaz, dağıtılacak para varsa bunun tüm çalışanlara eşit şekilde verilmesinin hem yönetim hem de çalışanların onurunu koruyacağını belirtti. Meclis üyeleri, mevcut borç yükünün yönetim açısından da iletişim ve güven sorunlarına yol açtığını ifade etti.

meclis içindeki parti dağılımı:

Toplantıda, CHP'den istifa ederek grup değiştiren meclis üyelerinin durumu da netleşti. Başkan Serhat Türkel ile birlikte CHP'den istifa eden 21 meclis üyesinin dağılımında, Atilla Tekcan, Hasan İpek ve Nahit Köse Yeni Parti'ye katılmayıp bağımsız üye olarak devam etme kararı aldı. Diğer 18 üye ise Yeni Parti meclis üyesi oldu. Komisyon seçimlerinde eski görev yapan üyeler, yeni partileri ve unvanlarıyla aynı komisyonlarda açık oyla yeniden seçildi.

Meclisteki tartışma, hem kısa vadeli bir likidite sorunu olan teminat mektubu bekleyişine hem de belediye yönetiminin daha geniş borç yapılandırma ve iletişim stratejilerine dair soru işaretlerine işaret ediyor. Belediye yetkilileri ve meclis üyeleri, önümüzdeki günlerde mektubun gelmesi ve krediyle maaşların ödenmesi yönünde beklenti içinde olduklarını yinelerken, alternatif çözümlerin de konuşulması gerektiği belirtiliyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI İLK OTURUMUNDA 4,5 AYDIR MAAŞ ALAMAYAN PERSONELİN DURUMU MASAYA YATIRILDI. TOPLANTIDA, KREDİ İÇİN BEKLENEN TEMİNAT MEKTUBUNUN HENÜZ GELMEDİĞİ BELİRTİLDİ.