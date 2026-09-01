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İlişkilerde yeni bir seviye iddiası: Erdoğan'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihsel karşılaştırmada bugün daha ileri bir seviyeye çıktığını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

İlişkilerde yeni bir seviye iddiası: Erdoğan'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanının açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı değerlendirmede "Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

değerlendirmenin yorumu:

Bu söz, iki ülke ilişkilerinin geçmiş dönemlerle kıyaslandığında daha ileri bir noktada bulunduğuna yönelik resmi bir değerlendirme olarak okunabilir. "bugün çok daha ileri bir düzeyde" vurgusu, ilişkilerin niteliğine dair olumlu bir kanaati öne çıkarıyor.

gündeme dair çıkarımlar:

Açıklama, ilişkilerin mevcut durumuna dair bir çerçeve sunuyor; bu çerçeve, siyasi söylem ve diplomatik temasların yorumlanmasında referans olarak kullanılabilir. Söylenenler, ilişkilerin seviyesine dair üst düzey bir değerlendirme niteliğinde olup yorumlara açık bir mesaj veriyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, &quot;Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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