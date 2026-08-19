Bakım merkezinde kırılan burun ameliyatlarla düzelmedi, mağdur doktordan şikayetçi oldu

Elazığ'da bakım merkezinde başlayan tedavi süreci mağduriyetle sonuçlandı

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysun Alpsoy (41), yaklaşık 4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken bir hastanın ani refleksiyle burnuna vurulması sonucu yaralandı ve burnu çatlak/ kırık şeklinde hasar gördü. İyileşme için merkezin yönlendirmesiyle plastik cerrah Dr. İ.B.'ye başvurdu. Alpsoy'un iddiasına göre, doktorun yaptığı müdahaleler sonrası beklenen sonuç alınamadı ve durum giderek kötüleşti.

Operasyon süreci ve iddialar:

Alpsoy, burnundaki hasarı gidermek amacıyla toplamda 4 ameliyat geçirdiğini; bunlardan 3'ünün Dr. İ.B.'nin kliniğinde lokal anesteziyle, son ameliyatın ise Elazığ Medikal Hospital'da genel anestezi altında yapıldığını belirtti. Ancak iddiaya göre, yapılan müdahaleler sonucunda burnunda yırtık, kalıcı yanık izi ve şekil bozukluğu oluştu. Alpsoy, her ameliyatın ardından burnunun farklı bir görünüme kavuştuğunu, son ameliyattan sonra kıkırdak erimesi ve yanık izinin ortaya çıktığını söyledi.

Mağdurun ifadelerine göre tedavi sürecinde ödenen ücretler de yüksek oldu: 'İlk ameliyatta bir tam altın elden verdim. İkinci ameliyatta yine altın, üçüncü ameliyatta 7 bin TL, son olarak da Medikal Hospital'da olan ameliyata 23 ya da 25 bin lira para ödedim.' Alpsoy, doktorun daha fazla ameliyat teklif ettiğini fakat artık güvenmediğini aktardı.

Mağdurun yaşadığı sosyal ve hukuki tahribat:

Alpsoy, burnundaki görünüm bozukluğu nedeniyle sosyal yaşamının etkilendiğini, insanlarla konuşurken utanıp yüzünü çevirdiğini ve bunun sonucunda psikolojik olarak çekildiğini belirtti: 'Ben resmen hayattan koptum.' Diğer hekimlerin mevcut durumu üstlenmek istememesi nedeniyle yeni bir müdahale bulamadığını, bu yüzden yaşadığı mağduriyetin sürdüğünü dile getirdi.

Şikayetini yasal yollara taşıyan Alpsoy, avukatının doktorla anlaşma sağlanamadığını bildirmesinin ardından dava sürecini başlattı. Alpsoy, doktorla uzlaşma teklifinde bulunup 'ücretimi verin, başka yerde ameliyat olayım' önerisini ilettiğini ancak kabul görmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

Olaya ilişkin olarak ilgili sağlık kuruluşu ve doktorun açıklaması habere yansımadı. Alpsoy'un talepleri arasında burnundaki kalıcı izlerin giderilmesi ve yapılan işlemlerden doğan tazminat yer alıyor.

Yaşanan bu olay, bakım merkezlerinde görevli personelin güvenliği ve tedavi sonrası hasta/personel ilişkilerinde yaşanan sorumluluk konularını gündeme taşıyor. Mağdurun iddiaları ve hukuki süreç ışığında, hem tıbbi uygulamaların hem de hasta yönlendirmelerinin kayıt altına alınmasının önemi öne çıkıyor.

ELAZIĞ'DA 4 YIL ÖNCE EYŞAN ÖZGÜ BAKIM MERKEZİ'NDE BİR HASTANIN MÜDAHALESİ SONUCU BURNU KIRILAN AYSUN ALPSOY, İYİLEŞMEK İÇİN GEÇİRDİĞİ OPERASYONLAR SONUCU HAYATI KABUSA DÖNDÜ. BURNUNDA YIRTIK İLE YANIK İZİ BULUNAN VE ŞEKLİ BOZULAN ALPSOY, DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLARAK OLAYI MAHKEMEYE TAŞIDI.