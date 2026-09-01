Bakım seferberliği: Kaşlı bakımevinde gönüllü kuaförler iş başında

Etkinlik detayları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerin bakımına destek sağlamak amacıyla kentte faaliyet gösteren pet kuaförler ve hayvanseverleri bir araya getirdi. Etkinliğe katılan gönüllülerle birlikte, birçok köpeğin tıraş, banyo ve tırnak bakımları yapıldı.

Çalışma, Sahiplendirme Merkezinde bekleyen köpeklerin yanı sıra ana binadaki pet kuaför odasında da yürütüldü. Amaç, can dostların yaşam koşullarını iyileştirmenin yanı sıra temiz ve bakımlı bir görüntüyle sahiplendirme süreçlerine olumlu katkı sağlamaktı.

Uygulanan bakım işlemleri:

Etkinlik kapsamında köpeklerin tıraşları, banyoları, tırnak kesimleri ve genel sağlık kontrollerine yardımcı olacak temel bakım uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, bakım sürecinde özellikle ayak ve tırnak bakımı gibi sahiplendirme kararını etkileyebilecek detaylara odaklandı.

Bu çalışmaların hem hijyen hem de hayvanların dış görünüşü açısından sahiplendirme şansını artırması hedeflendi. Pet kuaförler, bakımlı bir görünümün yeni bir aile bulma olasılığını yükselttiğini vurguladı.

Kaşlı Bakımevi'nin hizmetleri ve iş birliği:

Bakımevinde görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, merkezde tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğünü; ayrıca randevulu pet kuaför hizmeti verildiğini belirtti. Bebek, gönüllülerden tıraş ile ayak ve tırnak bakımı konusunda düzenli destek aldıklarını ve hayvanseverlerle sürekli iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı yalnızca tedavi ve bakım merkezi olarak değil, aynı zamanda gönüllülerin katkı sunabileceği ortak bir yaşam alanı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Etkinlikler, hem bakım kapasitesini artırıyor hem de toplumun sahiplendirme farkındalığını güçlendiriyor.

Katılımcı pet kuaförler ve hayvanseverler, temel hedeflerinin can dostların sıcak yuvalara kavuşması olduğunu belirterek, benzer iş birliklerinin sürdürüleceğini kaydetti. Bu tür gönüllü girişimler, bakım süreçlerini hızlandırırken sahiplendirme sürecine de ciddi katkı sağlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAŞLI HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANINDA, SAHİPLENDİRİLMEYİ BEKLEYEN KÖPEKLERİN BAKIMINA DESTEK OLMAK AMACIYLA PET KUAFÖRLER VE HAYVANSEVERLER BİR ARAYA GELDİ.