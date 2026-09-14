Sincan'da Türk dünyası coşkusu: Azerin, Mehteran ve Orhun Kitabeleri Anıtı halkla buluştu

Sincan Park'ta ikinci gün yoğun ilgiyle geçti:

Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Türk Dünyası Festivali ikinci gün programıyla devam etti. Sincan Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerde, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına ait müzik, dans ve geleneksel el sanatları vatandaşlarla buluşturuldu. Festivalde programın dikkat çeken bölümleri arasında Mehteran Topluluğu gösterisi ile sanatçılar Ahmet Tuzlu ve Azerin'in konserleri yer aldı.

Etkinlikler, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması dolayısıyla düzenlenmiş olup, alana kurulan otağ çadırları, sergilenen geleneksel eserler ve canlı gösterilerle ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sundu. Program, aynı zamanda Orhun Kitabeleri Anıtı'nın açılışıyla başlaması sebebiyle de sembolik bir içerik taşıdı.

Program içerikleri ve sergiler:

Festivale kurulan alanda, Türk otağı uygulamaları, Dede Korkut anlatıları, halk dansları ve demir dövme gibi geleneksel zanaat gösterileri yapıldı. Alanda oluşturulan anıt alanında Bilge Kağan ve Kültigin figürleri ile birlikte, arka planda temsil edilen 16 Türk bayrağı dikkat çekti. Katılımcılara yönelik atölyeler ve gösteriler gün boyu sürdü ve Sincanlı vatandaşların etkinliğe ilgisi yoğun oldu.

Sincan Belediye Başkanı murat ercan'ın değerlendirmesi:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, programın ardından İHA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin verimli geçtiğini belirtti ve festivali şöyle özetledi: «İki günlük dolu dolu bir festival oldu. Buradan da anlaşılıyor ki, sonraki, bizi takip eden senelerde belki gün sayısını artırmamız icap edecek.»

Ercan, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili görüşlerine de değindi ve yapının kuruluşundan bu yana önemli adımlar attığını vurgulayarak «Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yapının önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir yapıya evrileceği aşikar» ifadelerini kullandı. Belediye başkanı, kültür ve sanat vasıtasıyla toplumlar arası bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ercan, festivaldeki duygusal anlara da atıfta bulunarak, Azerin'in sahnesinin dinleyicilerde geniş bir yankı bulduğunu söyledi; özellikle «çırpınırdı Karadeniz» ifadesinin Türk dünyasının duygularını uyandırdığını belirtti. Başkan, ayrıca coğrafyadaki dayanışma vurgusunu yaparken Kürt ve Arap kardeşliklerine de işaret ederek bölgenin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Programın genelinde Sincanlıların festivale gösterdiği ilgi ve sanatçı performanslarının beğeni toplaması, organizasyonun amacına hizmet ettiğini gösterdi. Belediye yetkilileri, kültür, sanat ve spor alanında Sincan'ı öne çıkarma hedefinin festivalle uyumlu şekilde ilerlediğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Sincan'da Türk Dünyası Festivali'nin ikinci gününde Azerin sahne aldı