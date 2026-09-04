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Uşak'ta zabıta haftası programında Hatice Terekeci Özkan personelle buluştu

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Atapark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Caner Şahin

Uşak'ta zabıta haftası programında Hatice Terekeci Özkan personelle buluştu

Program detayları:

Uşak Belediyesi tarafından Zabıta Haftası kapsamında Atapark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcıları ve zabıta personeli katıldı. Etkinlikte kentte düzenin, huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla görev yapan zabıta ekiplerinin çalışmaları öne çıkarıldı.

Başkan vekilinin değerlendirmesi:

Hatice Terekeci Özkan, zabıta personelinin şehir düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, özverili çalışmaları için tüm personele teşekkür etti. Özkan, ekiplerin vatandaş güvenliği ve kamusal düzenin sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Kapanış ve toplu fotoğraf:

Program, yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Etkinlik, zabıta personelinin mesleki motivasyonunu güçlendirmeyi ve kurum içi dayanışmayı pekiştirmeyi amaçladı.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA...

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ZABITA PERSONELİ BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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