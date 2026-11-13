Bakım sürerken üretime ara verilmeli: Aliağa faciasından çıkarılan dersler

uzman değerlendirmesi:

İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu iş sağlığı ve güvenliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Münevver Yakut, İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasında yaşanan ve 18 kişinin hayatını kaybettiği kazanın iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli eksiklikleri açığa çıkardığını söyledi. Yakut, çok tehlikeli iş kollarında risk değerlendirme, acil durum planları, periyodik bakım ve kontrol, ortam ölçümleri ile teknik denetimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yakut’a göre, işletmede geçmişte benzer kazaların ve ölümlü olayların kaydedilmiş olması, yeterli ders çıkarılmadığına işaret ediyor. Bu tür olayların, ileride daha büyük felaketlere zemin hazırlayabileceği düşüncesiyle kapsamlı hazırlık ve planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

bakım ve onarım uygulamaları:

Uzman, bakım, onarım ve test işlemleri sırasında üretime devam edilmesinin önemli riskler doğurduğunu belirterek, mümkünse bu çalışmaların üretim durdurularak yapılmasının en güvenli yol olduğunu söyledi. Yakut, bakım esnasında çalışan sayısının sınırlandırılması gerektiğini; ilgili alanda sadece zorunlu personelin bulundurulmasının riskleri minimize edeceğini kaydetti.

Kazanın teknik yönüne dair paylaşılan bilgilerde, vinçten düşen bir parçanın gaz borularına çarptığına işaret edildiğini hatırlatan Yakut, bu tür işlemlerde gaz borularının korunaklı hale getirilmesi, borulardaki gazın gerektiğinde tahliye edilmesi ve bağlantıların dikkatle kontrol edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Ayrıca vinç ve benzeri ekipmanlarda dayanım testleri ile eklenti bağlantılarının detaylı kontrolünün yapılması gerektiğini belirtti.

mevzuat, uygulama ve denetim:

Yakut, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetmeliklerin bulunduğunu ancak asıl sorunun sahadaki uygulama ve denetim eksiklikleri olduğunu vurguladı. Özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için denetim sıklığının artırılması gerektiğini; mevcut düzenlemelerin yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması için işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmesinin şart olduğunu söyledi.

Ayrıca mevzuatın tüm işletmelere aynı şablonla uygulanmasının yanlış olduğuna dikkat çeken uzman, hukuki çerçeveyi aşmadan işletme yapısına ve faaliyetlerin riskine göre farklılaştırılmış önlemler alınmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

öneriler ve son değerlendirme:

Yakut, büyük bir facianın ardından işletmenin faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine dair karar vermeden önce bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiğini, ancak bir iş güvenliği uzmanı olarak en doğru yaklaşımın işletmenin üretiminin uzun süreli olarak durdurulması ve yeniden değerlendirme yapılması olduğunu belirtti. Aksi halde zincirleme kazaların sürebileceği uyarısında bulundu.

Son olarak, uzman gerekli önlemler alınmadığı takdirde benzer kazaların tekrarlanabileceğini yineleyerek, hem teknik koruma tedbirlerinin hem de denetim uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yakut, olayla ilgili olarak hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu ve sorumluların atılması gereken adımları hızlıca hayata geçirmesinin önemine dikkat çekti.

Üretim devam ederken bakım ve onarım yapılması iş kazalarına davetiye çıkarıyor