Küçükçekmece'de ara tatilde çocuklara sanat atölyeleri ve müze gezisi

Küçükçekmece Belediyesi'nden ara tatil programı

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini çocuklar için etkinliklerle değerlendiriyor. Belediyenin çocuk kütüphanelerinde planlanan atölyeler; boyama, kolaj, el becerileri ve çeşitli sanat çalışmalarıyla katılımcılara yaratıcı bir ara tatil sunmayı hedefliyor.

Atölye programı ve tarihleri:

Etkinlikler Kuşlu Çocuk, Rıfat Ilgaz ve Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphaneleri'nde 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaş gruplarına göre atölye dağılımı şu şekilde belirlendi: 8-9 yaş için 'Kendi Çizgim Benim İzim Kalemlik Boyama', 7-8 yaş için 'Parçadan Bütüne Sanat' ve 6-7 yaş için 'Küçük Parmaklarla Eğlenceli İzler'. Bu atölyelerde temel amaç, çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek olacak.

Özel etkinlikler ve geziler:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde 8-9 yaş arası çocuklara yönelik olarak Kuşlu Çocuk, Rıfat Ilgaz ve Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphaneleri'nde "Saygı ve Minnetle: Atatürk" temalı bir kolaj atölyesi düzenlenecek. Ayrıca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde aynı kütüphanelerde "Dünya Çocuk Hakları Günü- Haklarımı Keşfediyorum" atölyesi planlandı. 10-17 yaş aralığındaki öğrenciler için ise bir Rahmi Koç Müzesi gezisi gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin kontenjanları sınırlı olup, ara tatil programına katılmak veya ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360 numaralı hattı arayabilir. Belediyenin amaçladığı program, çocuklara hem üretme hem de öğrenme fırsatı sunarak ara tatili verimli değerlendirmelerine olanak sağlayacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİ DOLAYISIYLA BİRBİRİNDEN RENKLİ VE EĞLENCELİ ATÖLYELER DÜZENLEYECEK. 7-9 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ATÖLYELERDE; BOYAMA, KOLAJ, EL BECERİLERİ VE ÇEŞİTLİ SANAT ÇALIŞMALARI YER ALACAK.