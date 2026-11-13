Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.310,20 +0,31%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Küçükçekmece'de ara tatilde çocuklara sanat atölyeleri ve müze gezisi

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılının ilk ara tatilinde 10-21 Kasım tarihlerinde 6-9 yaş için atölyeler, 10-17 yaş için müze gezisi düzenliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Küçükçekmece'de ara tatilde çocuklara sanat atölyeleri ve müze gezisi

Küçükçekmece Belediyesi'nden ara tatil programı

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini çocuklar için etkinliklerle değerlendiriyor. Belediyenin çocuk kütüphanelerinde planlanan atölyeler; boyama, kolaj, el becerileri ve çeşitli sanat çalışmalarıyla katılımcılara yaratıcı bir ara tatil sunmayı hedefliyor.

Atölye programı ve tarihleri:

Etkinlikler Kuşlu Çocuk, Rıfat Ilgaz ve Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphaneleri'nde 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaş gruplarına göre atölye dağılımı şu şekilde belirlendi: 8-9 yaş için 'Kendi Çizgim Benim İzim Kalemlik Boyama', 7-8 yaş için 'Parçadan Bütüne Sanat' ve 6-7 yaş için 'Küçük Parmaklarla Eğlenceli İzler'. Bu atölyelerde temel amaç, çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek olacak.

Özel etkinlikler ve geziler:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde 8-9 yaş arası çocuklara yönelik olarak Kuşlu Çocuk, Rıfat Ilgaz ve Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphaneleri'nde "Saygı ve Minnetle: Atatürk" temalı bir kolaj atölyesi düzenlenecek. Ayrıca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde aynı kütüphanelerde "Dünya Çocuk Hakları Günü- Haklarımı Keşfediyorum" atölyesi planlandı. 10-17 yaş aralığındaki öğrenciler için ise bir Rahmi Koç Müzesi gezisi gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin kontenjanları sınırlı olup, ara tatil programına katılmak veya ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360 numaralı hattı arayabilir. Belediyenin amaçladığı program, çocuklara hem üretme hem de öğrenme fırsatı sunarak ara tatili verimli değerlendirmelerine olanak sağlayacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİ DOLAYISIYLA BİRBİRİNDEN...

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİ DOLAYISIYLA BİRBİRİNDEN RENKLİ VE EĞLENCELİ ATÖLYELER DÜZENLEYECEK. 7-9 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ATÖLYELERDE; BOYAMA, KOLAJ, EL BECERİLERİ VE ÇEŞİTLİ SANAT ÇALIŞMALARI YER ALACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tip 2 diyabet beyin sağlığını nasıl etkiliyor: Alzheimer riski yüzde 53 artıyor
images

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi
images

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar
images

Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaştı

Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Emanet alınan servis minibüsüyle dönüşte kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Kayıp Kıymet Altunbaş için aile ve emniyet seferber oldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi