Zatürrede erken tanı ve korunma hayat kurtarıyor

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü ve amaçları:

2009 yılından bu yana 12 Kasım, ‘Dünya Pnömoni (zatürre) Günü’ olarak anılıyor. Etkinliklerin hedefi; toplumda zatürre farkındalığını artırmak, koruyucu sağlık önlemlerine dikkat çekmek ve önlenebilir ölümlerin önüne geçmektir. Bu kapsamda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Oral Tapan pnömoni hastalığı, belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

zatürrenin belirtileri:

Doç. Dr. Özge Oral Tapan zatürreyi akciğer dokusunun enfeksiyonu olarak tanımladı ve her yaş grubunda görülebildiğini belirtti. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için daha ağır seyredebildiğini vurguladı. Hastalığın tipik belirtileri arasında ateş, titreme, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve genel durum bozukluğu yer alıyor. İleri yaştaki hastalarda ise yüksek ateş olmadan yalnızca bilinç bulanıklığı, iştahsızlık veya belirgin halsizlik şeklinde seyredebildiğine dikkat çekildi. Bu nedenlerle belirtilerin erken fark edilmesi ve zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

korunma ve erken tanının önemi:

Doç. Dr. Oral Tapan, zatürreden korunmak için özellikle risk grubundaki bireylerin bazı önlemleri alması gerektiğini söyledi. Öneriler arasında yaşa ve risk durumuna uygun pnömokok ve grip aşılarının yaptırılması, sigara ve diğer tütün ürünlerinden kaçınılması, el hijyenine ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunma kurallarına uyulması bulunuyor. Ayrıca diyabet, KOAH ve kalp hastalıkları gibi kronik durumların düzenli takibinin yapılması ve antibiyotikleri yalnızca hekim önerisi ile kullanmanın önemine değinildi.

Doç. Dr. Oral Tapan, zatürrenin erken tanı ve uygun tedavi ile çoğu zaman başarıyla tedavi edilebildiğini, ancak tanı ve tedavide gecikmelerin özellikle risk grubundaki bireylerde hayati tehlike oluşturabileceğini belirtti. Geçmeyen öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı ve ihtiyaç duyan vatandaşların tanı ve tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniklerine başvurabileceğini söyledi.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ÖZGE ORAL TAPAN