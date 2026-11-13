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Enkazda inceleme sürüyor: Malatya'da s-70 helikopter kazası soruşturması derinleşiyor

Malatya'nın Yeşilyurt Samanköy'de S-70 tipi helikopter kazasında 4 asker şehit oldu; enkazda sabahın ilk ışıklarından itibaren detaylı inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Enkazda inceleme sürüyor: Malatya'da s-70 helikopter kazası soruşturması derinleşiyor

Malatya'da askeri helikopter kazasının enkaz çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, dün akşam saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu dört asker şehit oldu.

Helikopterde bulunan isimler şunlar: Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder. Şehitlerin naaşı, sabah erken saatlerde memleketlerine uğurlandı.

enkaz çalışmalarının seyrine ilişkin:

Sabahın ilk ışıklarından itibaren çok sayıda ekip enkaz alanında aralıksız çalışıyor. Ekipler, bölgedeki güvenlik önlemleri altında detaylı olay yeri incelemesi yapıyor ve elde edilen bulguların kayda geçirilmesi için çalışma yürütüyor.

soruşturma ve görevlendirmeler:

Kaza ile ilgili başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada, yetkililer incelemelerin kaza nedeninin tespitine yönelik geniş çaplı ve titiz bir şekilde sürdüğünü belirtiyor.

Olayla ilgili soruşturma ve geniş çaplı incelemeler devam ediyor.

MALATYA&#039;NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN ENKAZ...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN ENKAZ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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