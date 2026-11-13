Alkollü motosiklet sürücüsü kaçtı, yakalanınca polis otosunu tekmeledi

Eskişehir'de polis ekiplerinin gece yaptığı denetim sırasında plakasız bir motosikleti durdurmak isteyen görevlilere uymayan sürücü, kısa süreli bir kovalamanın ardından yakalandı. Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi ara sokaklarında gerçekleşti.

olayın seyri:

Ekipler, dün gece denetim yaptığı sırada plakasız motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün polisin ihtarına rağmen kaçmaya çalıştığı ve Çağpınar Sokak üzerinde ekipler tarafından kıskıvrak durdurulduğu bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede motosikletin gidonuna asılı siyah poşet içinde içecek kutuları ile bir adet bıçak tespit edildi.

sürücü ve gözlemler:

Tutulan sürücünün A.G.V. olduğu ve yapılan alkol ölçümünde 1.65 promil değeri çıktığı açıklandı. Bindirildiği polis aracının içinde ekiplerle zorluk çıkaran sürücü, bağırmaya başladıktan sonra aracın gövdesine birden fazla tekme attı; tekmelerin etkisiyle polis otosunun sarsıldığı gözlendi.

uygulanan yaptırımlar:

Olay sonrası yürütülen işlemlerde şahsa trafik kurallarını ihlal etme ve diğer tespit edilen eksiklikler nedeniyle çeşitli maddelerden toplam 539 bin 500 TL idari para cezası verildi. Sürücünün plakasız araç kullanması, alkollü araç kullanımı ve kaçma davranışı cezai yükü artıran unsurlar olarak kayıtlara geçti.

Görüntüler ve tespit edilen bulgular, ekiplerin denetim sırasında karşılaştığı tehlikeli davranışlara dair somut bir örnek oluşturdu. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi; uygulama ve cezai muamele ile ilgili işlemlerle ilgili resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

ESKİŞEHİR’DE PLAKASIZ MOTOSİKLETLE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE YAKALANDIĞINDA 1.65 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ, BİNDİRİLDİĞİ POLİS OTOSUNU TEKMELEYEREK ZORLUK ÇIKARDI. SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN TOPLAM 539 BİN 500 TL PARA CEZASI KESİLDİ.