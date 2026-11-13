uzmanlık işi dikkatini bozdu, 'güvenli kapora' tuzağı son anda bozuldu

İzmir'de oto ekspertiz çalışanına 'güvenli kapora' tuzağı:

İzmir'de oto ekspertiz ve araç alım satımı yapan bir firmada görevli M.Ç., 9 Kasım'da internetteki bir araç ilanı üzerinden arandı. Arayan kişi kendisini asker olarak tanıttı, aracın geçmişini sorup pazarlık yaptıktan sonra kaporayı "noter üzerinden güvenli ödeme sistemiyle" göndereceğini ve noterden alacağı evrakla askeri iznini belgeleyeceğini iddia etti. Talep edilen tutar 30 bin liraydi.

Durumu öğrendikten sonra iş yeri sahibi Ufuk Ongun görüşmeyi devraldı. Ongun, karşı tarafın yöntemini açığa çıkarmak için kendisini çalışan gibi tanıtıp konuşmayı sürdürdü ve yaklaşık 15 dakika boyunca dolandırıcıları oyalayarak tüm görüşmeyi kayda aldı.

dolandırıcıların kullandığı yöntemler:

Şüpheli, notere gittiğini söyleyip telefonu sözde bir "noter katibine" verdi. Noter çalışanı olduğunu iddia eden kişi, var olmayan bir uygulama olan "güvenli kapora"dan söz ederek iki tarafın bankacılık uygulaması üzerinden işleme girmesi gerektiğini öne sürdü. Ardından sahte bir para transferi ekran görüntüsü gönderildi ve işlemin tamamlanması için bir IBAN verildi. Ongun, verilen IBAN'ın gerçek bir şahsa ait olduğunu, noterlerin şahıs IBAN'ı vermeyeceğini vurguladı.

Dolandırıcıların anlattığı senaryoya göre taraflardan bir referans numarası alınacak, karşı taraf da kendi referansını gönderecek ve banka üzerinden işlem yapılacakmış gibi gösterilecekti. Ongun, bu yaklaşımın profesyonelce kurgulandığını ancak gerçekte bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirtti.

uzman uyarısı: satıcı hiçbir şekilde para göndermemelidir:

Ufuk Ongun, sistemleri takip eden biri olarak "güvenli kapora diye bir şey yok" ifadesini kullandı ve ülke genelinde uygulanan güvenli ödeme sisteminin yalnızca satış anında, ruhsat sahibinin de bulunduğu süreçte çalıştığını söyledi. Ongun şöyle konuştu: "Satıcılar asla para göndermezler. Satışı gerçekleştirirken güvenli ödeme, ruhsat sahibiyle birlikte yapılır; satış öncesinde veya kapora adı altında satıcıdan para talep edilmez."

Olayın sonlanması üzerine dolandırıcılar, Ongun'un dolandırıcılık tespitini açıklamasının ardından telefonu kapattı. Ongun, benzer durumlarla karşılaşanlara şüpheli talepleri kayıt altına almalarını, talepleri doğrulamadan para transferi yapmamalarını ve böyle bir girişimle karşılaştıklarında yetkililere bildirimde bulunmalarını önerdi.

İŞ YERİ SAHİBİ UFUK ONGUN