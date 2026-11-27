Devir teslim töreni:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine atanan Doç. Dr. Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini devretti. Görevi, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nden atanan Ömer Örücü üstlendi.

Tören, Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleştirildi ve adliye teşkilatından geniş katılım oldu. Devir teslim törenine başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Makam odasında resmiyet ve kutlama:

Makam odasında yapılan devir teslim sırasında yeni atanan Başsavcı Ömer Örücü'ye çiçek takdim edildi. Tören sırasında Yargıtay üyesi olarak göreve başlayan Barış Duman, Örücü'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Yetki devri, adli hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve kurum içi koordinasyon açısından önem taşıyor. Sempatik ve resmi bir çerçevede gerçekleşen devir işlemi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev değişimi tamamlandı.

Adliye personelinin katılımı ve kısa konuşmaların ardından görev teslimi usulüne uygun şekilde sonlandırıldı. Yeni başsavcının göreve başlamasıyla adliye içindeki idari sorumlulukların devri resmen tamamlandı.

HSK KARARNAMESİYLE YARGITAY ÜYELİĞİNE ATANAN BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCISI DOÇ. DR. BARIŞ DUMAN (SAĞDA) GÖREVİNİ, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ’NDEN ATANAN ÖMER ÖRÜCÜ’YE (SOLDA) DEVRETTİ.