Bodrum'un kış yüzü: köy lezzetleri ve üretim rotasıyla dört mevsim turizm

Bodrum, deniz, kum ve güneşle anılan kimliğini korurken kırsal yaşamı ve yöresel üretimi öne çıkaran bir programla kış aylarına taşınıyor. Agro Bodrum Rotası sayesinde ziyaretçiler, Çiftlik Mahallesi'nden Karaova'ya uzanan güzergahta yerel üretim merkezlerini, atölyeleri ve tatma noktalarını keşfediyor. Proje, amaçlanan hedef doğrultusunda bölgeyi dört mevsim yaşayan bir turizm destinasyonu hâline getirmeyi hedefliyor.

rota ve duraklar:

Rota üzerinde öne çıkan duraklar arasında zeytinyağı fabrikaları, Etrim halı dokuma atölyeleri ve üzüm bağları yer alıyor. Ziyaretçiler ayrıca Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Parkı ile İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesini görme fırsatı buluyor; güzergâh boyunca yerel üretim merkezleri, taş değirmen geleneği ve payam kırma uygulamaları tanıtılıyor. Günlük turlar, köy kahvelerinde mola vererek üretim süreçlerini ve geleneksel el sanatlarını yakından tanıma imkânı sunuyor.

yerel deneyimler ve tanıtım çalışmaları:

Rotada sunulan tadımlar arasında susamlı incir, çetimek, harnup, gambilya favası, mis çiçekli pelte ve Bodrum Gemici Peksimeti gibi yöresel lezzetler bulunuyor. Program kapsamında kına merasimi, yöresel oyunlar ve türkülerle kültürel miras da yaşatılıyor; bu etkinlikler ziyaretçilere bölgenin günlük yaşamını deneyimleme olanağı veriyor.

Proje, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Kaymakamlığı ve TÜRSAB iş birliğiyle yürütülüyor. BODTO destekleriyle güzergâhtaki yönlendirme levhaları tamamlanarak rotanın erişilebilirliği artırıldı; ayrıca seyahat acentelerine güzergâh ve program planlamasında teknik destek sağlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci projenin amacını, bölgeyi yaz dışındaki dönemlerde de cazip kılmak şeklinde özetliyor ve Türkiye genelindeki seyahat acentelerine rotayı 2 gece 3 günlük Bodrum paketlerine dahil etme çağrısı yapıyor. Yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı pilot geziler, rotanın hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de kültürel mirası koruması açısından önem taşıyor.

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